Cierre de Cruz Roja golpea a Victoria en temporada de mayor riesgo

Durante décadas, la Cruz Roja ha sido un pilar en la atención prehospitalaria en Tamaulipas. Su presencia ha sido fundamental en accidentes carreteros, emergencias médicas y desastres naturales

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La decisión de la sede nacional de la Cruz Roja Mexicana de ordenar el cierre indefinido de la delegación estatal en Ciudad Victoria y de ocho bases de socorro en Tamaulipas destapó una de las crisis más severas que ha enfrentado la institución humanitaria en la entidad. La medida fue anunciada el 15 de marzo de 2026 tras detectarse irregularidades administrativas y financieras en revisiones internas realizadas a la delegación estatal.

Durante décadas, la Cruz Roja ha sido un pilar en la atención prehospitalaria en Tamaulipas. Su presencia ha sido fundamental en accidentes carreteros, emergencias médicas y desastres naturales, además de formar socorristas y voluntarios. Desde Ciudad Victoria se coordinaba la operación estatal con bases distribuidas en distintos municipios.

La crisis comenzó a tomar forma luego de auditorías internas que revisaron el funcionamiento administrativo y financiero de la delegación durante los ejercicios 2024 y 2025. Las evaluaciones detectaron inconsistencias en la gestión operativa y económica que encendieron alertas sobre el manejo de los recursos y la sostenibilidad de la institución.

Las revisiones evidenciaron deficiencias en la administración, entre ellas la falta de una estrategia efectiva para la captación de recursos y debilidades en los mecanismos de control interno. Estos problemas provocaron un deterioro progresivo en las finanzas de la institución.

Ante ese escenario, la Cruz Roja nacional inició una revisión contable y administrativa más profunda que derivó en cambios dentro de la dirección estatal.

Como parte del proceso se removió al responsable de la delegación y se inició un proceso de reorganización interna.

El diagnóstico también confirmó una situación económica complicada. La delegación enfrentaba dificultades para cumplir compromisos básicos como el pago de salarios, adeudos con proveedores, mantenimiento de ambulancias y compra de combustible para las unidades de emergencia.

Las limitaciones financieras comenzaron a reflejarse en la operación cotidiana. En algunos días la delegación de Ciudad Victoria funcionó con una sola ambulancia disponible, lo que redujo la capacidad de respuesta ante emergencias en la capital del estado.

Cada salida de una ambulancia implica un gasto operativo que puede ir de los 900 a los mil 200 pesos entre combustible, insumos médicos y desgaste de equipo. Sin una base sólida de ingresos ni reservas financieras, la institución comenzó a operar prácticamente al día.

Ante el deterioro operativo y financiero, la sede nacional determinó suspender temporalmente los servicios mientras se lleva a cabo un proceso de reestructuración administrativa y financiera para reorganizar las cuentas y fortalecer los mecanismos de control.

El cierre afecta directamente a la delegación estatal en Ciudad Victoria y a las bases de Aldama, Altamira, Llera, Miguel Alemán, Soto la Marina, Tula, Xicoténcatl y Tampico. Otras delegaciones del estado continúan operando con normalidad.

La suspensión de servicios ha generado preocupación en la población, ya que la Cruz Roja representa una de las principales opciones de atención prehospitalaria en la capital tamaulipeca, especialmente en accidentes viales y emergencias médicas.

Hasta ahora no existe una fecha definida para el restablecimiento de operaciones. La Cruz Roja señaló que el cierre será por tiempo indefinido mientras concluyen los procesos de revisión y reestructuración necesarios para garantizar que los servicios puedan restablecerse en condiciones adecuadas para la población.