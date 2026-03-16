16 marzo, 2026

WhatsApp

Este es el listado completo de los ganadores de la 98 edición de los Óscar

La 98° edición de los premios de la Academia estuvo lleno de sorpresas y momentos que quedaran para la historia entre los amantes del séptimo arte
Facebook
X
WhatsApp

ESTADOS UNIDOS.- Este 15 de marzo se vivió la 98° edición de los premios Oscar, la gala más importante del cine a nivel mundial.

Tras una contienda que ha sido considerada como una de las más reñidas en la historia, fue la cinta de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, la mayor ganadora de la noche con un total de seis estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

"Una batalla tras otra" de Paul Thomas Anderson se llevó los premios más importantes de la noche: Mejor director y Mejor película (HBO Max)

Como era de esperarse, la gala no estuvo exenta de momentos inesperados. En esta ocasión, un empate se llevó los reflectores de la noche, siendo el primero en muchos años. Fueron los cortometrajes The Singers y Two People Exchanging Saliva los que protagonizaron este hito histórico que ya están dando mucho de qué hablar.

Otros momentos que dieron mucho de qué hablar fue la broma que Conan O’Brien dedicó a Timothee Chalamet y las críticas que generaron sus comentarios acerca del ballet y la ópera.

Anna Wintour y Anne Hathaway también dieron mucho de qué hablar cuando se juntaron en el escenario para presentar dos premios de la Academia.

Por supuesto, no pasó desapercibido el momento en que el equipo de K-Pop: Demon Hunters fue silenciado durante su discurso de aceptación a Mejor Canción Original, que al cierre de esta edición, está generando mucha controversia en redes.

Sin lugar dudas, fue una de las ediciones que más sorpresas tuvo en la historia del evento.

A continuación, todos los ganadores de la 98° entrega de los premios de la Academia:

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra – GANADORA
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra – GANADOR
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet, Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Pecadores – GANADOR
  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jesse Buckley, Hamnet – GANADORA
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renata Reinsve, Valor sentimental
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Pecadores
  • Sean Penn, Una batalla tras otra – GANADOR
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición GANADORA
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra – GANADOR
  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores – GANADOR

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls – GANADORA
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein – GANADORA
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra – GANADORA
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción – EMPATE

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers – GANADORA
  • Two People Exchanging Saliva  GANADORA

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein – GANADORA
  • La hermanastra fea
  • Pecadores
  • La máquina
  • Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores – GANADORA

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop – GANADORA
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores – GANADORA
  • Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin – GANADOR
  • La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms – GANADOR
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra – GANADOR
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental – GANADORA
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de Las guerreras K-Pop – GANADORA
  • “I Lied to You” de Pecadores
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein – GANADORA
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Sonido

  • F1 – GANADOR
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas – GANADORA
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Pecadores

CON INFORMACIÓN DE INFOBAE

DESTACADAS