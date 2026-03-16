Este es el listado completo de los ganadores de la 98 edición de los Óscar

ESTADOS UNIDOS.- Este 15 de marzo se vivió la 98° edición de los premios Oscar, la gala más importante del cine a nivel mundial.
Tras una contienda que ha sido considerada como una de las más reñidas en la historia, fue la cinta de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, la mayor ganadora de la noche con un total de seis estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.
Como era de esperarse, la gala no estuvo exenta de momentos inesperados. En esta ocasión, un empate se llevó los reflectores de la noche, siendo el primero en muchos años. Fueron los cortometrajes The Singers y Two People Exchanging Saliva los que protagonizaron este hito histórico que ya están dando mucho de qué hablar.
Otros momentos que dieron mucho de qué hablar fue la broma que Conan O’Brien dedicó a Timothee Chalamet y las críticas que generaron sus comentarios acerca del ballet y la ópera.
Anna Wintour y Anne Hathaway también dieron mucho de qué hablar cuando se juntaron en el escenario para presentar dos premios de la Academia.
Por supuesto, no pasó desapercibido el momento en que el equipo de K-Pop: Demon Hunters fue silenciado durante su discurso de aceptación a Mejor Canción Original, que al cierre de esta edición, está generando mucha controversia en redes.
Sin lugar dudas, fue una de las ediciones que más sorpresas tuvo en la historia del evento.
A continuación, todos los ganadores de la 98° entrega de los premios de la Academia:
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra – GANADORA
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra – GANADOR
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores – GANADOR
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
- Jesse Buckley, Hamnet – GANADORA
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renata Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Pecadores
- Sean Penn, Una batalla tras otra – GANADOR
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición GANADORA
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra – GANADOR
- Sueños de trenes
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores – GANADOR
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls – GANADORA
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein – GANADORA
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejor Dirección de Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra – GANADORA
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción – EMPATE
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers – GANADORA
- Two People Exchanging Saliva – GANADORA
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein – GANADORA
- La hermanastra fea
- Pecadores
- La máquina
- Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores – GANADORA
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop – GANADORA
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores – GANADORA
- Sueños de trenes
Mejor Largometraje Documental
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin – GANADOR
- La vecina perfecta
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms – GANADOR
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra – GANADOR
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Película Internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental – GANADORA
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Canción Original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Las guerreras K-Pop – GANADORA
- “I Lied to You” de Pecadores
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” from Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein – GANADORA
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Sonido
- F1 – GANADOR
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y cenizas – GANADORA
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores
CON INFORMACIÓN DE INFOBAE