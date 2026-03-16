Fuerte incendio consume camiones en desuso en Juárez, Nuevo León

Las llamas consumieron varias unidades y remolques en un terreno ubicado en avenida Acueducto y Camino a las Espinas, movilizando a cuerpos de emergencia.

JUÁREZ, NUEVO LEÓN.- Un voraz incendio en un terreno de casi una hectárea consumió decenas de vehículos chatarra y movilizó a elementos de diversas corporaciones, a temprana hora de lunes en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El siniestro no dejó personas lesionadas ni pérdidas humanas, pero sí alarmó a habitantes de varias colonias, algunas de las cuales se quedaron sin energía eléctrica.

Los hechos fueron reportados momentos después de las 04:00 horas en la avenida Acueducto y Camino a las Espinas, en la colonia Villa Los Naranjos, límites con Santa Mónica octavo sector.

Brigadistas de Protección Civil y Bomberos de Juárez y Guadalupe se desplegaron de inmediato, y fueron apoyados por Protección Civil del Estado.

Se trató del «cementerio de camiones» de la Ruta 80-Tacubaya, donde estaban abandonadas decenas de vehículos de diferentes dimensiones, así como toneladas de llantas en desuso.

En cuestión de minutos el fuego se propagó, al encontrar materiales de fácil combustión, aunado a las rachas de viento que prevalecían a esa hora.

Algunas brasas que salieron volando por los aires cayeron en dos remolques que contenían toneladas de cartón y plástico para reciclar, generando el incendio respectivo, a unos 20 metros del terreno afectado.

Esto sucedió en las calles Camino a San Roque y Lomas de América, en Villa Los Naranjos.

Hasta el momento se desconoce el origen del fuego, por lo que las autoridades realizan la investigación.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO