Fuerte incendio en ingenio de El Mante moviliza a cuerpos de auxilio de Altamira

Por Oscar Figueroa
Expreso-La Razón
CIUDAD MANTE.- Un fuerte incendio en el área de almacenamiento de bagazo del ingenio de Ciudad Mante movilizó a los cuerpos de auxilio de Altamira, quienes se trasladaron para sofocar las llamas.
La zona afectada abarca aproximadamente seis hectáreas de residuo de caña de azúcar, material que funciona como combustible para las calderas y que facilitó la rápida propagación del fuego.
Por instrucciones del alcalde Armando Martínez Manríquez, el municipio envió un equipo de 12 elementos, compuesto por ocho bomberos y cuatro especialistas de Protección Civil.
Para las labores de control, los brigadistas utilizan un camión Scania, una pipa con capacidad de 10 mil litros y una camioneta de respuesta rápida.
Además, cuatro paramédicos del grupo voluntario Élite se sumaron a la operación para garantizar la seguridad del personal y atender posibles emergencias.
Las maniobras se concentraron en la creación de una línea de seguridad con el apoyo de una retroexcavadora.
Esta barrera física buscó aislar el fuego y evitar que alcance otras secciones de la planta industrial.
Hasta el momento, las autoridades no reportan una cifra exacta sobre el producto perdido, pero mantienen los trabajos de enfriamiento para reducir los riesgos en las instalaciones cercanas.