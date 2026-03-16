Fuerzas de élite del Ejército se preparan contra terrorismo rumbo al Mundial 2026

El grupo de élite del Ejército mexicano realiza entrenamientos especializados para enfrentar posibles amenazas durante el Mundial 2026. El plan de seguridad del país contempla la participación de alrededor de 100 mil elementos de distintas corporaciones

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Elementos del grupo de fuerzas especiales del Ejército mexicano conocido como “Los Murciélagos” realizan entrenamientos especializados contra posibles ataques terroristas como parte de la estrategia de seguridad rumbo al Mundial 2026.

Las prácticas se llevan a cabo en la base del Cuerpo de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, donde los militares ejecutan simulacros de alto riesgo que incluyen rescate de rehenes, control de explosivos y neutralización de amenazas armadas.

Esta unidad está integrada por cerca de dos mil elementos con preparación física, táctica y psicológica especializada, considerados entre los más capacitados de las Fuerzas Armadas para operaciones de alto impacto.

De cara al torneo internacional, México también implementará el Plan Kukulkán, un operativo de seguridad que contempla la participación de alrededor de 100 mil elementos militares y policiales, además de capacitación, coordinación entre corporaciones y dispositivos de vigilancia para proteger a delegaciones, visitantes y sedes del evento.