Implementa Gobierno de Altamira operativo para atender afectaciones por frente frío

Por instrucciones del alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, diversas dependencias municipales trabajan de manera coordinada para brindar apoyo a la población

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

Ante las condiciones climáticas generadas por el frente frío número 41, el Gobierno Municipal de Altamira activó un operativo especial de atención y prevención para atender de manera oportuna los reportes de la ciudadanía y reducir posibles riesgos derivados de los fuertes vientos.

Por instrucciones del alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, diversas dependencias municipales trabajan de manera coordinada para brindar apoyo a la población, priorizando la seguridad y el bienestar de las familias altamirenses.

En estas acciones participan elementos de Protección Civil, Bomberos, Servicios Públicos, Tránsito y otras áreas del Ayuntamiento, quienes realizan recorridos de supervisión, atención de reportes y labores preventivas en distintos sectores del municipio.

El presidente municipal destacó que su administración se mantiene atenta a las condiciones climatológicas y preparada para responder ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

“Seguimos atentos y en territorio para responder a cualquier situación que se presente”, indicó el alcalde al encabezar las labores de supervisión y atención ante los efectos provocados por los fuertes vientos derivados de este sistema frontal.

El Gobierno de Altamira reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes, a fin de continuar trabajando de manera conjunta por la seguridad de la población.