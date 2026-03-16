Incendio de pipa provoca cierre en la autopista Monterrey–Reynosa en Juárez

El vehículo de carga se incendió tras un percance a la altura de la colonia Villas de San Juan. Bomberos trabajaron por más de tres horas para controlar las llamas

Staff

Una pipa se incendió la mañana de este lunes en la autopista Monterrey–Reynosa, a la altura de la colonia Villas de San Juan, en el municipio de Juárez, Nuevo León, lo que obligó al cierre de la circulación en la zona.

El fuego consumió por completo la unidad, por lo que elementos de Bomberos realizaron labores durante más de tres horas para sofocar las llamas, mientras un helicóptero de Protección Civil sobrevoló el área para apoyar en las maniobras de control.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hay personas lesionadas y se desconoce el paradero del conductor de la pipa. Personal de la aseguradora de la unidad acudió al sitio, aunque indicó que no ha logrado establecer contacto con el operador para realizar el reporte correspondiente.

Además, el derrame de hidrocarburo se extendió hacia el sistema de drenaje pluvial, lo que provocó al menos dos incendios adicionales en el subsuelo. Ambos fueron controlados posteriormente por bomberos del municipio de Juárez.