Locatarios del mercado municipal de Tampico piden reforzar vigilancia ante ausencia de Guardia Estatal

El comerciante, Misael Garrido Amador explicó que previamente se había solicitado a las autoridades que la vigilancia se mantuviera de manera constante en los alrededores de los mercados

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Locatarios de los mercados municipales de Tampico solicitaron a la Guardia Estatal de Tamaulipas reforzar la seguridad en la periferia de estos centros de abasto, al señalar que desde hace aproximadamente 20 días no se observa la presencia de elementos de la corporación en la zona.

El comerciante, Misael Garrido Amador explicó que previamente se había solicitado a las autoridades que la vigilancia se mantuviera de manera constante en los alrededores de los mercados, particularmente en puntos de mayor afluencia.

“Estuvieron pasando los policletos, teníamos dicho a la señora presidenta que la vigilancia debería de ser desde la plaza del mariachi, ahí en «El Triángulo» hasta la Isauro Alfaro; ida y venida por dentro de los mercados, para checar que no haya gente que viene de otras partes a perjudicar a los de aquí”

El locatario indicó que la presencia policial fue temporal y que actualmente se han registrado situaciones que preocupan a comerciantes y visitantes, relacionadas con presuntos robos y la presencia de personas en situación de calle dentro del área comercial.

“Gente que viene a sorprender a locatarios y a la gente que viene; para evitar esa situación que se intensifique la vigilancia… ha habido dos o tres señores que han agarrado lo que no es de ellos… de repente se desaparecen de aquí; tenemos que andar batallando con gente que entra entre malosos y gente de calle”

Garrido Amador reconoció que durante el periodo comprendido entre 2023 y 2025, cuando la corporación estaba coordinada por Irma Martínez Ramírez, se logró reducir la incidencia delictiva en la periferia de los mercados municipales.

“Al parecer hubo cambio. Hubo una anterior, parece que Irma; fue muy buen elemento. Ojalá que la regresaran porque ella tenía bien coordinado todo”

Dijo que aunque existe un sistema municipal de videovigilancia, los locatarios no perciben resultados efectivos en materia de seguridad.

Ante la cercanía de la temporada vacacional de Semana Santa, cuando el puerto recibe a cientos de visitantes, los comerciantes hicieron un llamado al nuevo coordinador de la corporación en la ciudad, Roldán Márquez Sánchez, para que se refuercen los operativos y se garantice la seguridad de clientes y locatarios en los mercados municipales de Tampico.