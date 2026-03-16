Los Idus de Marzo

TRÓPICO DE CÁNCER/ JESÚS COLLADO MARTÍNEZ

Por Jesús Collado Martínez

Trópico de Cáncer/Expreso Tamaulipas

16 de marzo de 2026

En la obra inmortal de Sheakespeare, Julio César, un adivino advierte al gobernante de la república, “¡Cuídate de los idus de marzo!” que es la época del año en qué Julio César es traicionado y apuñalado por la espalda y cae la República Romana para dar paso al Imperio. Los asesinos del gobernante lo acusaban de querer ser un dictador y estaban en desacuerdo con su tendencia de dar mayor peso al mandato del pueblo ignorante que al de las élites ilustradas. Los senadores Casio y Bruto, sus aliados cercanos, encabezan la traición.

El 23 de enero de 2019 el Diputado Juan Guaidó se proclamó Presidente Interino de Venezuela y fue reconocido por el actual gobernante de los Estados Unidos, en su primer periodo. El 3 de enero de 2026 las fuerzas armadas de Estados Unidos por ordenes de su Comandante en Jefe capturaron a Nicolás Maduro y su esposa en su casa en Caracas, los medios internacionales señalaron filtraciones de información de colaboradores muy cercanos del presidente venezolano que permitieron la precisión de esa operación militar.

En una reunión de países latinoamericanos denominada Escudo de las Américas, el Presidente de los Estados Unidos señaló a México como el epicentro de la violencia de los cárteles que amenaza la Seguridad Nacional de Estados Unidos y la del hemisferio y que debe ser combatida. También mencionó en esa reunión que la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha negado a admitir la intervención armada directa contra los cárteles del narco en territorio mexicano. Trump ha insistido recientemente en que “nos guste o no los carteles controlan a México y no podemos permitir eso”

En ese contexto, en la Cámara de Diputados de México la oposición acusó a la Presidenta Sheinbaum de enviar una Iniciativa de Reforma Electoral Constitucional autoritaria y regresiva que pretende restablecer un régimen de partido único y dictatorial porque propuso reducir los recursos públicos excesivos a los partidos y los órganos electorales, y que las diputaciones de representación proporcional se distribuyan de acuerdo a la mayor votación obtenida por los candidatos de cada partido y no a través de una lista hecha por sus dirigentes. Los grupos parlamentarios del PT y el PVEM, aliados cercanos de Morena, sumaron sus votos con la derecha para bloquear la Reforma Electoral Constitucional, contribuyendo en los hechos a socavar al Gobierno de México.

Ante la intervención armada en Venezuela, el bloqueo energético total a Cuba y el bombardeo a gran escala de la infraestructura estratégica de Irán, no es descartable la posibilidad de una eventual intervención armada de Estados Unidos contra los carteles del narco en el territorio mexicano. Frente a ese escenario ¿quienes encabezarán en nuestro país el concierto de elogios y aplausos a los agresores? a nadie sorprendería que la derecha partidista opositora y su coro de medios y redes sociales lo hicieran, está en su adn, pero ¿quienes serán los émulos de Casio y Bruto, los aliados cercanos de Morena, que agazapados en la lealtad fingida y en nombre de la democracia traicionen a la república popular? ¿o ya forman parte desde ahora de alguna operación inconfesable? La respuesta a esas interrogantes la dará la historia. Los Idus de Marzo llegaron pero no han terminado.