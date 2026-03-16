Mejoran espacios deportivos en Nuevo Laredo

Fortalece el gobierno de Carmen Lilia Canturosas la infraestructura deportiva en la ciudad, al inaugurar importante obras

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EXPRESO-LA RAZON

El Gobierno Municipal continúa fortaleciendo la infraestructura deportiva de Nuevo Laredo con la rehabilitación y mejora de diversos espacios públicos destinados a la actividad física y la convivencia familiar, mediante una serie de obras realizadas en colonias del poniente y sur de la ciudad.

Como parte de estas acciones, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de la obra de rehabilitación del área deportiva “La Raqueta”, ubicada en la colonia Los Aztecas, proyecto que representó una inversión de 1 millón 367 mil 485 pesos con 75 centavos.

Esta intervención permitió recuperar un espacio importante para las familias del sector, brindando instalaciones dignas para la práctica del deporte y el encuentro comunitario.

“En Nuevo Laredo creemos que el deporte y la convivencia familiar son fundamentales para construir comunidades más fuertes. Por eso seguimos recuperando y mejorando espacios públicos para que niñas, niños, jóvenes y adultos tengan lugares dignos donde practicar deporte y convivir”, expresó la alcaldesa.

Durante los trabajos se llevaron a cabo diversas acciones como la construcción de zapata corrida, muro de enrase y muro de block, además de la instalación de castillos y cerramientos. También se realizaron trabajos de aplanado pulido, aplicación de pintura vinílica, construcción de banquetas, instalación de alumbrado con luminarias y reflectores, así como la rehabilitación de mamparas en el área de baños.

La presidenta municipal destacó que la inversión en espacios deportivos contribuye directamente al bienestar de la comunidad, al ofrecer lugares adecuados para la activación física y la convivencia entre las familias.

Como parte de esta estrategia de fortalecimiento a la infraestructura deportiva, también se llevó a cabo la rehabilitación de la cancha de fútbol con pasto sintético en el área deportiva Polvo Enamorado, ubicada en la colonia Campestre, con una inversión de 960 mil 728 pesos con 97 centavos.

La obra contempló trabajos de remoción, instalación de pasto sintético, colocación de malla ciclónica, construcción de puerta de acceso y pintura en muros, beneficiando una superficie aproximada de mil 800 metros cuadrados, lo que permitirá que niñas, niños y jóvenes del sector cuenten con mejores condiciones para la práctica del fútbol.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa impulsando el desarrollo urbano y social de Nuevo Laredo, mediante proyectos que fortalecen la infraestructura deportiva, promueven la convivencia comunitaria y elevan la calidad de vida de las familias neolaredenses.