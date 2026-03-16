NASA confirma fecha del eclipse solar más largo del siglo

La máxima duración que tendrá de exposición el eclipse solar total se estima sea de 6 minutos con 23,2 segundos

El eclipse solar más largo de este siglo ya tiene fecha, fenómeno que es relacionado con el misticismo, por lo cual comenzaron a surgir especulaciones en torno al significado o lo que traerá consigo. La situación hizo recordar a la oráculo búlgara Baba Vanga, que se ha vuelto popular en los últimos años por sus predicciones.

La aparición del eclipse solar será aprovechado por los científicos para poder estudiar a detalle la corona solar así como los fenómenos atmosféricos que son casi imposibles de observar durante la formación de otros eclipses.

Al respecto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó la presencia del eclipse total de sol, el cual indicó se llevó a cabo utilizando las efemérides solares y lunares que pueden ser consultadas en su portal web.

¿Qué día será el eclipse total de sol y en dónde se verá, según la NASA?

La agencia espacial estadounidense informó que la fecha exacta de la formación del eclipse solar total será para el próximo lunes 2 de agosto de 2027, dato que fue sacado con los cálculos realizados por el astrofísico estadounidense Fred Espenak: «Predicciones de eclipses de Fred Espenak, del Centro Espacial Goddard de la NASA», señaló la agencia.

La máxima duración que tendrá de exposición el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 se estima sea de 6 minutos con 23,2 segundos, detalló la NASA. El fenómeno astronómico podrá ser visto en:

Partes del sur de Europa.

Regiones del norte de África y Oriente Medio.

¿Baba Vanga predijo alguna profecía sobre el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027?

Baba vanga predijo: «Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá». La aseveración es lo más cercano que la pitonisa señaló de lo que pasaría en el cielo, el cual dijo que tendría relación con la llegada de otra civilización que entraría en contacto con la humanidad sin esconderse.

Sobre el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027, no hay registro de que Baba Vanga haya tenido una profecía en torno a ello, las cuales suelen ser negativas, tal como vaticinó el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y el Tsunami que ocurrió en el océano Índico en 2004 que causó la muerte de casi 230,000 personas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO