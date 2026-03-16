‘Pega’ fuerte el viento en Tamaulipas tras entrada del frente frío 41

La llegada del frente frío número 41 durante la madrugada de este lunes provocó rachas de viento que superan los 100 kilómetros por hora

POR. STAFF

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La llegada del frente frío número 41 durante la madrugada de este lunes provocó condiciones meteorológicas adversas en Tamaulipas, con rachas de viento que superan los 100 kilómetros por hora, lluvias en diversas regiones y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México.

En Ciudad Victoria se reportaron diferentes eventos causados por el fuerte viento, como la caída de algunos árboles y hasta anuncios viales o publicidad de negocios.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal ingresó al noreste del país impulsado por una masa de aire ártico que intensificó el evento de “Norte”, generando vientos fuertes en gran parte de la entidad y manteniendo bajo vigilancia a las autoridades de Protección Civil.

El organismo informó que, además de las lluvias que se registrarán en distintos puntos del estado, el fenómeno ocasionará un descenso considerable en la temperatura, principalmente en las zonas montañosas de Tamaulipas y Nuevo León, donde el termómetro podría ubicarse entre los 0 y 5 grados Celsius.

En la zona costera, las condiciones del mar también se verán afectadas. Se prevé oleaje de entre cuatro y seis metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, lo que representa un riesgo para la navegación y las actividades pesqueras.

A nivel regional, el frente frío también generará precipitaciones intensas en el noreste del país, mientras que en zonas altas de Chihuahua y Coahuila existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve debido a las bajas temperaturas asociadas a la masa de aire frío.

El pronóstico indica que para el martes el sistema frontal continuará afectando la región, con vientos sostenidos de entre 80 y 90 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar hasta los 120 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales y extremar precauciones, ya que los vientos intensos podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras, además de representar riesgos en carreteras y zonas costeras.