Sebastián Marset, el “Pablo Escobar moderno”, según la DEA tras su captura. El uruguayo será juzgado por tráfico de cocaína y lavado de activos

El delincuente uruguayo arrestado en Santa Cruz de la Sierra y enviado a Estados Unidos será juzgado por tráfico de cocaína y lavado de activos

Tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos informó que el delincuente ya estaba bajo su custodia. En un comunicado, la agencia estadounidense definió al criminal como “un Pablo Escobar de la era moderna”.

“La búsqueda ha terminado”, celebró la DEA en el comunicado en el que informaba que las autoridades bolivianas capturaron a Marset y lo entregaron a sus agentes, que se encargaron de escoltarlo hacia Estados Unidos tras su expulsión de Bolivia.

“Descrito como un ‘Pablo Escobar de la era moderna’, Marset se enfrentará a la justicia en Estados Unidos por los crímenes que se le imputan”, agrega el texto. También lo definen como “uno de los presuntos narcotraficantes más notorios de Sudamérica”.

El lienzo que se encontró en la residencia donde se escondía el narco uruguayo Sebastián Marset (crédito captura de pantalla Unitel) El lienzo que se encontró en la residencia donde se escondía el narco uruguayo Sebastián Marset (crédito captura de pantalla Unitel)

Marset había ingresado hace casi un año a la lista de los fugitivos más buscados de la agencia antidrogas de Estados Unidos, que se había comprometido a “perseguirlo sin descanso y desmantelar su organización del narcotráfico”, expresó el administrador de la DEA, Terrance Cole. Informó que el uruguayo será juzgado en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de activos.

“Este arresto representa un paso significativo hacia una América más segura”, declaró Cole, y recordó que la agencia que administra se enfoca en “desarticular organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad nacional al perseguir a los narcotraficantes de todos los niveles”.

“Las acciones de este fin de semana reflejan la dedicación de los hombres y mujeres de la DEA y el poder de las alianzas sólidas. Agradecemos la asistencia de las fuerzas del orden bolivianas para la captura de Marset. El renovado enfoque de la DEA en las alianzas y los esfuerzos de aplicación de la ley a nivel global continúa dando resultados para los estadounidenses”, señaló Cole en la declaración difundida.

Terrance “Terry” Cole, administrador de la DEA (REUTERS/Brendan McDermid) Terrance “Terry” Cole, administrador de la DEA (REUTERS/Brendan McDermid)

Fue en mayo de 2025 que la DEA agregó a Marset a la lista de los más buscados y ofreció una recompensa por él de USD 2 millones. Esta decisión estuvo basada en una acusación formal realizada por el Distrito Este de Virginia que alegó que Marset es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala, que traslada cocaína desde la región hasta Europea.

Marset está acusado de traficar cocaína en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos, Portugal y otros países. Además, según la acusación formal, el uruguayo utilizó instituciones financieras de Estados Unidos para blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico.

Tras su caída, el gobierno uruguayo de Yamandú Orsi celebró la noticia. El mandatario habló con su par boliviano, Rodrigo Paz, y lo felicitó por el operativo. Este luego le agradeció a través de la red social X.

Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo capturado en Santa Cruz de la Sierra

El ministro del Interior uruguayo, Carlos Negro, convocó a una conferencia de prensa luego de que las autoridades bolivianas confirmaran la captura y destacó que el intercambio de información “fue clave” para dar con el paradero del narcotraficante.

Además, el jerarca del gobierno uruguayo dijo que Marset está implicado en algunas investigaciones en Uruguay. “Tenemos la certeza de la participación de Marset en diferentes eventos que ocurrieron en el país en fechas no tan lejanas. Hay investigaciones abiertas por eso la reserva obliga a guardar silencio. Sabemos de la participación en varios hechos que fueron públicos y notorios en prensa”, expresó.

Respecto al comportamiento de bandas criminales, señaló que las organizaciones buscan “suplir liderazgos”. Por tanto, hay “fenómenos en estudio” para ver qué consecuencias puede haber estas capturas. En concreto, Negro fue preguntado por posibles represalias y llamó a “estar alertas” y “no aflojar el músculo”. “Estamos pendientes de cualquier movimiento fuera de lo normal”, expresó.

CON INFORMACIÓN DE INFOBAE