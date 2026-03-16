Tampico será sede del Cuarto Foro Estatal del Agua Tamaulipas 2026

El titular de la dependencia, Raúl Quiroga Álvarez, informó que este foro se realizará los días 19 y 20 de marzo bajo el lema “Agua, motor del desarrollo en Tamaulipas”

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social anunció que la ciudad de Tampico será sede del Cuarto Foro Estatal del Agua Tamaulipas 2026, un encuentro orientado a fortalecer la conciencia sobre el cuidado y uso responsable del recurso hídrico en la entidad.

El titular de la dependencia, Raúl Quiroga Álvarez, informó que este foro se realizará los días 19 y 20 de marzo bajo el lema “Agua, motor del desarrollo en Tamaulipas”, reuniendo a especialistas, autoridades y representantes del sector para analizar el panorama hídrico del estado.

Durante el encuentro se desarrollará un ciclo de ponencias y conversatorios relacionados con el escenario hídrico, así como una exposición de stands en la que participarán aproximadamente 50 proveedores, quienes presentarán soluciones tecnológicas y productos innovadores dirigidos al sector agua.

Como parte del programa, también se llevará a cabo la Carrera Atlética “Día Mundial del Agua”, que tendrá como punto de salida el Parque Metropolitano de la Laguna del Carpintero, con recorridos de 10, 5 y 2.5 kilómetros, abierta a la participación de la ciudadanía.