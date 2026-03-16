VIDEO: Comentario de “Lord Molécula” sobre mujeres genera reacciones en conferencia con Clara Brugada

Durante una conferencia pública, el comunicador lanzó un comentario sobre las mujeres que provocó sorpresa entre asistentes y críticas en redes sociales, donde usuarios lo calificaron como inapropiado y con tono misógino, Tras la polémica, ofreció disculpas por sus palabras.

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Durante su intervención, el comunicador expresó un agradecimiento dirigido a las mujeres de México y mencionó que gracias a ellas y a la lactancia “todos fuimos amamantados”, una frase que fue pronunciada de forma coloquial y que provocó sorpresa entre algunos asistentes.

El momento fue grabado y posteriormente difundido en plataformas digitales, donde el fragmento del video comenzó a circular ampliamente.

«Lord Molécula»:

Por sus palabras sobre las mujeres en reciente conferencia de prensa pic.twitter.com/vj5Hb25vPP — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 16, 2026

En redes sociales, algunos usuarios calificaron el comentario como inapropiado o con un tono misógino, especialmente por el lenguaje utilizado en un espacio institucional.

Luego de la polémica generada, el comunicador ofreció una disculpa pública, señalando que su intención no fue ofender, sino expresar reconocimiento hacia las mujeres.

El episodio abrió nuevamente la conversación en redes sobre el lenguaje que se utiliza en actos públicos y la importancia de mantener un enfoque respetuoso en espacios institucionales.