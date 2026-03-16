VIDEO: Montachoques ahora acechan a motociclistas; así es su nuevo modo de operar

A través de redes sociales se ha alertado por la manera en que estos estafadores amedrentan tanto a automovilistas como a motociclistas

En redes sociales reportaron que en las vialidades principales de la Ciudad de México, fueron captados dos vehículos que operan como montachoques, sin embargo esta vez la víctima no es otro auto particular, sino un motociclista.

Esto ha causado alerta ante la gran cantidad de conductores de moto que circulan todos los días por

la capital del país. De acuerdo con el video difundido en redes como X, antes Twitter, y TikTok, un auto en evidente estado de deterioro le impide el paso al motociclista.

El automovilista intenta evitar que avance, se para en seco delante de él, por lo que de inmediato alerta en su video que se trata de montachoques, por lo que advierte a otros moteros que tengan cuidado cuando vean un auto en malas condiciones, además indica que siempre operan en conjunto y

enseguida aparece otro auto.

El segundo vehículo se cruza por el carril del Metrobús y prácticamente encima el auto sobre la moto,

por lo que este joven dice que prefiere problemas y se sube por la banqueta para poder huir de esos

dos vehículos.

Esta no es la primera vez que ciudadanos advierten de la presencia de montachoques en calles de

la Ciudad de México, donde ya se ha vuelto una práctica común que este tipo de personas agredan a

conductores buscando que les den una compensación económica.

Un motociclista grabó el momento exacto en que se topó con los temidos «montachoques» y expone cómo logró evitar ser víctima de esta estafa. 🏍️💥📸 Un tutorial de supervivencia en la vida real que todos deben ver. ¡Guarda este post! 👇

Creditos: elchadsantos#Montachoques… pic.twitter.com/CFAASvJVuT — Patricia Estrada (@estradapaty) March 16, 2026

Qué hacer si me intercepta un montachoques?

Los montachoques en CDMX son grupos delictivos que provocan intencionalmente accidentes de

tránsito con la finalidad de extorsionar a los automovilistas. Ya sea frenando bruscamente o golpeando

levemente el vehículo para obligarlo a detenerse proponiendo resolver el incidente mediante un pago

en efectivo. Si la víctima se niega, recurren a amenazas e incluso agresiones físicas para obtener

dinero, dispositivos electrónicos u otros objetos de valor.

Toma en cuenta que en algunos casos, estos delincuentes cuentan con cómplices que llegan al lugar

del accidente para intimidar aún más al conductor, incrementando la presión para que acceda a sus

demandas.

Si te enfrentas con un montachoques, es importante que mantengas la calma y sigas estos pasos para

evitar caer en su trampa:

No bajes del automóvil: Oríllate en un lugar seguro sin obstruir la vialidad.

Llama de inmediato a tu aseguradora y proporciona tu ubicación: Si cuentas con el seguro de auto

BBVA, un ajustador llegará en menos de 40 minutos. Además, con su beneficio de llegada exprés,

si el ajustador no está contigo en ese tiempo, solo pagarás la mitad del deducible en caso de

choque.

No aceptes acuerdos monetarios: Ya que esto puede ser parte del engaño.

Verifica la identidad del ajustador: Comprueba que cuente con credenciales oficiales de la

empresa.

En casos extremos contacta al 911: Si no cuentas con un seguro y los «montachoques» se vuelven

agresivos o violentos, no dudes en comunicarte con el 911 o enviar un mensaje a la cuenta de

Twitter de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO