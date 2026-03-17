Ajedrecista de Altamira asegura su lugar en la gran final nacional

Con apenas 13 años de edad, la joven superó el desafío de competir en la categoría Sub-16 femenil, donde enfrentó y venció a jugadoras con mayor experiencia

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- La ajedrecista de Altamira, Daniela Ordóñez Alarcón aseguró su lugar en la final nacional de ajedrez tras una participación histórica en la etapa regional zona dos.

Con apenas 13 años de edad, la joven superó el desafío de competir en la categoría Sub-16 femenil, donde enfrentó y venció a jugadoras con mayor experiencia.

La sede del encuentro fue Zacatecas, del 12 al 15 de marzo y en esta competencia Daniela finalizó como campeona invicta y con una ventaja de un punto sobre el segundo lugar, una diferencia considerable en esta disciplina.

Su desempeño le otorgó el pase directo como integrante de la selección de Tamaulipas para la gran final en San Luis Potosí, programada del 20 al 26 de mayo.

A pesar de que su edad corresponde a una categoría menor, Daniela debió subir de nivel debido a la unificación de rangos que establece la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Esta situación no fue impedimento para que la tamaulipeca demostrara su superioridad técnica frente a representantes de Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Durango y San Luis Potosí.

“Daniela tiene actualmente 13 años, y debería competir en la categoría Sub-13, pero debido a la unificación de categorías que hace la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, participó y ganó en la categoría Sub-16 femenil”, explicó Luis Daniel Ordóñez, padre de la menor.

La delegación estatal de ajedrez ve en la adolescente una oportunidad real de éxito en el podio.

“El objetivo es llevar a Daniela como una carta fuerte, es muy alta la probabilidad de obtener medalla en la olimpiada Conade, no es una cosa menor, es una competencia nacional”, subrayó.