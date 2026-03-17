BTS vuelve a los escenarios y México espera su llegada

BTS regresará a México con su gira "ARIRANG", que arranca este 21 de marzo en Corea y le dará la vuelta al mundo. La banda se presentará el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se mostró muy contento por la carta que le envió para pedirle apoyo para contactar a los productores de la banda de kpop, BTS, con el fin de que la realeza del kpop vuelvan al país luego de agotar sus fechas en el Estadio GNP.

“Fue muy sensible el presidente de Corea a la petición que le hicimos, se la pasó a los productores de BTS y estamos esperando su respuesta, ojalá se pueda gratis (en el Zócalo), pero eso dependerá de los productores”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo aclaró que el presidente Lee Jae-myung le respondió a su carta y se mostró muy contento del amor que tienen las ARMY mexicanas por Jimin, Jin, V, RM, Suga, Jung Kook y j-hope, quienes este año regresarán a nuestro país con su gira “Arirang”, tras el hiatus obligado por su servicio militar.

La presidenta recordó que los boletos para ver a la banda de kpop se agotaron rápidamente, por lo que muchas fanáticas no podrán ver a los idols este mayo en el estadio GNP, razón por la que le escribió a su homólogo, quien le contestó que se encontraba haciendo las gestiones para que HYBE, la empresa que lleva a los jóvenes, pueda entrar en contacto con las autoridades mexicanas.

“Está haciendo las gestiones, me dijo que le da mucho gusto que BTS tenga tanta popularidad en nuestro país y están por contestar (los productores)”, afirmó la presidenta y aclaró que además de la solicitud de ayuda, lo invitó a visitar nuestro país en el marco de los festejos de septiembre, el Mes Patrio.

BTS regresa con todo

BTS regresará a México con su gira «ARIRANG», que arranca este 21 de marzo en Corea y le dará la vuelta al mundo. La banda se presentará el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Este concierto es uno de los más esperados de este 2026 por las ARMY de todo el planeta.

El sábado 21, el primer concierto de la gira «Arirang» será transmitido por Netflix, además una semana después, el 27 de marzo, el documental «BTS: El regreso» será transmitido por la misma plataforma de streaming para las fans de todo el mundo.

En cines, «BTS World Tour – Arirang’ Live Viewing» tendrá dos conciertos que se transmitirán en vivo, el primero el sábado 11 de abril de 2026 desde Goyang, Corea del Sur y el sábado 18 de abril de 2026 desde Tokio, Japón. Los horarios específicos de las funciones deben de buscarse en la cartelera de tu localidad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO