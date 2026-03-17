Camión de Lala derriba cableado y mufa

El operador ya no pudo avanzar pues había riesgo de que derribara más cables. Vecinos salieron de sus casas para ver lo que había ocurrido, reportando lo sucedido al número de emergencias.

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Un camión de conocida empresa de lácteos, derribó cableado aéreo así como la mufa de un negocio, en la colonia Del Pueblo.

Fue necesaria la intervención de elementos de Tránsito en ese incidente.

El problema ocurrió la tarde del martes en la calle Belisario Domínguez con avenida Cuauhtémoc de ese sector de Tampico.

Un camión International blanco de la empresa Lala circulaba por esa zona y al llegar al punto, jaló cableado aéreo al cual derribó, tumbando a su vez una mufa de una paletería, dejando al negocio sin energía eléctrica.

El operador ya no pudo avanzar pues había riesgo de que derribara más cables.

Vecinos salieron de sus casas para ver lo que había ocurrido, reportando lo sucedido al número de emergencias.

Elementos de Tránsito arribaron para tomar conocimiento del percance y hablar con el operador y los afectados.