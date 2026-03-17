Fuego en Ingenio expone a obreros

Incendios en áreas internas y externas de la factoría movilizaron a corporaciones; durante la emergencia, la molienda continuó y el personal permaneció en sus áreas de trabajo

POR. PATRICIA PÉREZ CRUZ

EXPRESO -LA RAZÓN

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS.- Obreros del Ingenio Mante permanecieron en sus áreas de trabajo durante los incendios registrados este lunes al interior y exterior de la factoría, lo que implicó condiciones de riesgo mientras se desarrollaban las labores para controlar el fuego.

El primer incidente fue atendido por la mañana por elementos de Protección Civil y Bomberos, tras reportarse el incendio de un tanque en el área de Nova Pellet. De acuerdo con los reportes, este evento se había presentado desde el pasado jueves y se consideraba controlado.

Horas después, se registró un segundo incendio en el área de bagazo, ubicada en la parte exterior del ingenio, el cual generó densas columnas de humo que se extendieron hacia la zona sur de la ciudad, afectando la visibilidad en el libramiento y en tramos carreteros cercanos.

Ante la magnitud de los hechos, se sumaron a las labores elementos de Protección Civil de El Mante, Protección Civil Regional y la brigada contraincendios de SEDUMA del municipio de González.

Las maniobras para sofocar el fuego se extendieron por varias horas en distintos frentes, principalmente en el área de bagazo y pastizales aledaños, donde el incendio alcanzó varias hectáreas.

Para su control se utilizaron al menos seis pipas de agua, además de unidades particulares.

Durante el desarrollo de las emergencias, las operaciones en la factoría continuaron, mientras el personal obrero permanecía en sus áreas de trabajo.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre daños materiales o posibles afectaciones.

Los incendios generaron una amplia movilización de cuerpos de auxilio y la presencia de humo en distintos sectores de la ciudad.