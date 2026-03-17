Invitan a participar en la Carrera del Día Mundial del Agua 2026 en Tampico

Este evento forma parte del programa conmemorativo que se desarrolla en torno al Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- En el marco del Día Mundial del Agua, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social invita a la ciudadanía a participar en la Carrera por el Agua 2026, que se llevará a cabo el próximo 21 de marzo en el Parque Metropolitano de Tampico, como parte de las actividades orientadas a fomentar la conciencia sobre el cuidado y la valoración de este recurso vital.

Bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, esta actividad deportiva contempla categorías de 2.5, 5 y 10 kilómetros, con premiación para los primeros lugares en las distancias de 5 y 10 kilómetros, en sus respectivas categorías. La carrera dará inicio a las 7:00 de la mañana y está abierta a la participación del público en general.

Este evento forma parte del programa conmemorativo que se desarrolla en torno al Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, y que incluye la realización del Cuarto Foro Estatal del Agua Tamaulipas 2026, teniendo como sede la ciudad de Tampico los días 19 y 20 de marzo.

Las personas interesadas en participar pueden consultar la convocatoria y realizar su registro a través del sitio web www.deportemania.com.mx.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar acciones que promuevan la cultura del agua, así como la participación ciudadana en el cuidado de los recursos hídricos.