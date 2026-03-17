La boda exprés de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina que marcó una historia de amor

La historia de amor de Itatí Cantoral con Eduardo Santamarina parece sacada de una telenovela, esto debido a la repentina propuesta de matrimonio del actor ante el temor de que Cristian Castro pudiera conquistar a la actriz. Esto motivó una boda «exprés» entre los actores celebrada el mismo fin de semana, aún cuando la actriz todavía sostenía un noviazgo con el intérprete de «Azul» a quien se le informó de la unión días después.
Eduardo Santamarina tenía una relación de dos años con Itatí Cantoral cuando decidió terminar extremando dudas del amor que sentía por la actriz. “No estoy seguro si realmente estoy enamorado de ti”, es lo que le habría dicho el actor a la también modelo, quien 15 días después conoció a Cristian Castro y comenzaron un breve pero intenso romance por el que el cantante consideró pedirle matrimonio.
¿Cómo fue la repentina boda de Itatí Cantoral con Eduardo Santamarina?
El noviazgo de Cristian Castro e Itatí Cantoral se hizo público rápidamente ya que, incluso, el cantante la fue a ver a la puesta en escena «Aventurera», en la que era protagonista. Al enterarse de las intensiones del cantante, Eduardo Santamarina acudió a las grabaciones de la telenovela «Infierno en el Paraíso» para pedirle matrimonio a la actriz a través del apuntador y frente a todos sus compañeros de escena.
“En el apuntador escucho la voz de Eduardo Santamarina que me dice: ‘¿Te quieres casar conmigo?’, pero lo escuché yo y todos los que traían el apuntador. El foro se prendió, bajó Eduardo, nos abrazamos. Me dice: ‘Dime que no andas con Cristian Castro. Necesito que te cases conmigo, ya, mañana porque te vas a arrepentir’”, recordó la actriz en una reciente entrevista con Melo Montoya.
El actor le pidió matrimonio a Cantoral el viernes 17 de septiembre de 1999 y, de acuerdo con lo revelado por medios locales, se mantuvo en la casa de la actriz hasta el domingo 19 del mismo mes preparado para casarse y asegurándose de que la novia no se arrepintiera. Como invitados tuvieron a Carmen Salinas y Armando Araiza, en el menú destacaron platillos como crepas de flor de calabaza en salsa de queso, pechuga rellena de huitlacoche en salsa poblana, salmón a la pimienta, volovanes de mariscos, ensalada de cangrejo, mousse de limón y disco de merengue con fresas.
La pareja omitió la luna de miel ya que ambos tenían proyectos en aquel momento, mientras Eduardo estaba en la telenovela “Serafín” la actriz se encontraba en “Infierno en el Paraíso” y la obra “Aventurera”. Sin embargo, celebraron su unión religiosa en enero de 2000. La pareja se separó cuatro años después debido a la supuesta infidelidad de Santamarina con la actriz Susana González.
¿Cristian Castro pensaba casarse con Itatí Cantoral?
Itatí Cantoral reveló recientemente un episodio poco conocido de su vida privada, pues señaló que conoció a Cristian Castro tan sólo 15 días después de haber terminado su romance con Eduardo Santamarina ya que el cantante le pidió se modelo para el videoclip para su canción «Volver a amar”. Luego de ello comenzaron a salir y el artista tuvo un encuentro con el padre de la actriz, el cantautor Roberto Cantoral, para pedirle la mano de su hija.
«Cristian Castro había ido a ver a mi papá, no es broma. Fue a ver a mi papá a la Sociedad de compositores. Me habla mi papá y me dice: ‘A ver, qué traes, hija. Me vino a ver Cristian Castro para pedirme una canción y me fue a pedir tu mano, que se quiere casar contigo'», recordó Cantoral, quien señaló que le informó al cantante de su boda con Santamarina días después de que ya habían celebrado la unión.
