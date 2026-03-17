La FGR informó que la escena de los hechos en los que fue abatido «El Mencho» fue vulnerada antes de que se pudiera establecer el cerco legal correspondiente

La FGR reconoció que la escena donde fue encontrado el ‘Mencho’, extinto líder del CJNG, no fue asegurada de inmediato

JALISCO, MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado para precisar los detalles del operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, que derivó en el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho.

En dicho boletín la FGR advirtió que la escena de los hechos, justo en la zona de las cabañas, fue vulnerada por personas ajenas antes de que se pudiera establecer el cerco legal correspondiente.

Operativo y el enfrentamiento

De acuerdo con la FGR, la detención fue producto de un operativo de “alta complejidad táctica”. Durante la acción, se registraron enfrentamientos armados en una zona despoblada y alejada de los inmuebles de referencia, debido a la resistencia opuesta por el detenido y miembros de su organización.

Como saldo de estos eventos, se confirmó la pérdida de vidas humanas y lesiones en Oseguera Cervantes, quien fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica, aunque murió.

Irregularidades en el aseguramiento de la escena

La FGR señaló que, debido a la falta de condiciones mínimas de seguridad para el personal ministerial y pericial tras el enfrentamiento, el aseguramiento de los seis inmuebles involucrados no fue inmediato. Fue hasta que se restableció el orden que se solicitó formalmente la orden de cateo.

Sin embargo, la FGR denunció que, antes de la entrada legal de las autoridades, personas no autorizadas ingresaron a las cabañas donde se resguardaba el Mencho.

“Se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena”, indicó.

“En consecuencia, esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí”, señaló.

“Del mismo modo, no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”, puntualizo.

La FGR explicó que existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan.

“Esta Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse”, refirió en su comunicado de prensa.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL