Mejoran vialidades con repavimentaciones en Nuevo Laredo

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de trabajos de repavimentación en distintos sectores de la ciudad, beneficiando directamente a cientos de ciudadanos

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAM.- Con obras que fortalecen la infraestructura vial y mejoran la movilidad de las familias, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de trabajos de repavimentación en distintos sectores de la ciudad, beneficiando directamente a cientos de ciudadanos.

Durante una gira de trabajo, la presidenta municipal reiteró que el trabajo en territorio es clave para conocer de primera mano las necesidades de la población.

Canturosas Villarreal destacó que estas acciones forman parte de un compromiso firme con el bienestar de la ciudadanía, al impulsar vialidades más seguras, dignas y eficientes. Subrayó que su administración continúa trabajando con responsabilidad en la aplicación de los recursos públicos.

“Seguimos transformando Nuevo Laredo con obras que realmente impactan en la vida diaria de las familias. Calles en buen estado significan mayor seguridad, mejor movilidad y más oportunidades para todos. Cada peso que se invierte en obra pública está pensado en mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó.

Como parte de la agenda, inauguró la repavimentación asfáltica de la calle Londres, entre Héroes de Independencia y Privada Arteaga, en el fraccionamiento Maclovio Herrera, obra en la que se invirtieron 945 mil 991.95 pesos. En este tramo también se realizaron trabajos de limpieza general y pintura, mejorando la seguridad y funcionalidad de la vialidad.

Posteriormente, se entregó la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Gutiérrez, entre Viena y Londres, en el mismo sector, con una inversión de 3 millones 879 mil 693.21 pesos, lo que incrementa la durabilidad de la vía.

Asimismo, se destacaron obras complementarias como el recarpeteo de la avenida Eva Sámano de López Mateos, en distintos tramos que conectan las colonias Buenos Aires, Maclovio Herrera y Buena Vista, con inversiones de 428 mil 642.39 pesos y 460 mil 179.40 pesos, respectivamente.

Más tarde, la alcaldesa entregó la obra de recarpeteo de la calle Iturbide, entre Aquiles Serdán y Leona Vicario, en la colonia Guerrero, donde se destinaron más de 4 millones 553 mil pesos para mejorar las condiciones de tránsito.

Además, informó que en este mismo sector se realizó el recarpeteo de la calle Venustiano Carranza, entre Santos Degollado y Salvador Díaz Mirón, con una inversión superior a los 4 millones 558 mil pesos.

Finalmente, la presidenta municipal aseguró que su gobierno continuará impulsando proyectos que beneficien directamente a las familias neolaredenses.