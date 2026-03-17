Niño con pistola de plástico en una primaria moviliza a la Policía en Nuevo León

Elementos policiacos de Nuevo León se movilizaron a una escuela primaria tras recibir el reporte de un estudiante armado

Elementos policiacos de Nuevo León se movilizaron a una escuela primaria tras recibir el reporte de un estudiante armado, pero al arribar al plantel educativo confirmaron que la pistola era de juguete.

Los hechos se registraron este martes en la primaria «Benito Juárez» que se ubica en las calles 21 de marzo y 20 de septiembre en la colonia Fomerrey 131, en el ayuntamiento de Juárez.

El personal de la escuela al tener conocimiento de que un alumno portaba un arma aplicó el protocolo de seguridad y tras alejar a los estudiantes del sitio, realizó el reporte al 911.

Al arribo de los uniformados confirmaron que un estudiante de 10 años llevó un arma a la escuela, pero se trató de una pistola negra de plástico.

Tras atender los hechos, la situación se canalizó a la Dirección de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.

Detienen a hombre que se hacía pasar por policía en NL

Un hombre que se hacía pasar por policía y se trasladaba en una unidad con códigos y estrobos fue detenido por policías de Monterrey, Nuevo León.

El sujeto fue acusado de usurpación de funciones.

El detenido fue identificado como Andrés Eduardo “V”, de 46 años.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR