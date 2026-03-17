Nombran a Adriana Hernández Campos como secretaria de Salud en Tamaulipas

Sustituye a Vicente Joel Hernández Navarro; relevo ocurre en medio de ajustes en el sistema estatal de salud

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Gobierno de Tamaulipas designó a la doctora Adriana Marcela Hernández Campos como nueva titular de la Secretaría de Salud estatal, en sustitución de Vicente Joel Hernández Navarro, quien deja el cargo tras encabezar la dependencia en una etapa marcada por presiones operativas y reconfiguración del sistema sanitario.

La nueva secretaria cuenta con formación en Medicina Interna y trayectoria en el sector público, particularmente en Reynosa, donde ha desarrollado labores clínicas, académicas y de gestión hospitalaria.

Durante su carrera, Hernández Campos ha estado vinculada al Hospital General de Reynosa “Dr. José María Cantú Garza”, institución en la que ha participado tanto en la atención médica como en la formación de especialistas, al desempeñarse en áreas de enseñanza y coordinación académica.

Su perfil combina práctica clínica con actividad docente, al haber sido profesora en programas de especialidad médica, lo que la posiciona dentro del grupo de médicos con experiencia en formación de recursos humanos en salud.

En el ámbito profesional, también ha tenido participación en asociaciones médicas locales, lo que refleja integración en estructuras colegiadas del gremio.

El relevo en la Secretaría de Salud ocurre en un contexto de retos persistentes en el sistema estatal, entre ellos la operación hospitalaria, el abasto de medicamentos, la transición hacia el modelo IMSS-Bienestar y la atención a enfermedades crónicas.

Vicente Joel Hernández Navarro deja la titularidad tras un periodo en el que la dependencia enfrentó presiones por la demanda de servicios, limitaciones presupuestales y ajustes derivados de la federalización de los servicios de salud.

El cambio se interpreta como parte de un reacomodo en el equipo estatal en un área considerada estratégica por su impacto social y operativo.

La nueva secretaría mantiene un vínculo directo con el sistema hospitalario de Reynosa: su esposo, José García Brure, se desempeña como director del Hospital General de esa ciudad, uno de los principales centros de atención médica en la frontera tamaulipeca.

El nombramiento coloca al frente de la Secretaría de Salud a un perfil técnico con experiencia clínica y académica, en un momento en el que el sistema enfrenta exigencias de eficiencia, cobertura y coordinación con el modelo federal.

Su gestión será observada por su capacidad para responder a problemas estructurales del sector, particularmente en regiones de alta demanda como la frontera norte.