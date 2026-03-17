Onda de calor eleva temperaturas en el país; Tamaulipas tendrá lluvias por frente frío

Esta semana el calor comienza a hacerse presente de acuerdo al SMN, y aún con el frente frío número 41 en curso, ya se siente la temperatura alta

A través del pronóstico extendido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para los siguientes días comenzará a aumentar la temperatura por una onda de calor que afectará a diversos estados de la República Mexicana.

Aún con el frente frío número 41 en curso, el cual provoca masa de aire ártico que ingresa sobre el norte y noreste de México en el transcurso de la tarde la mayor parte de esta semana, las temperaturas alcanzarán hasta los 45 grados centígrados en diversas partes del territorio nacional.

¿En dónde hará calor este miércoles 18 de marzo en México?

Los estados en donde se registrarán temperaturas máximas de 40 a 45 grados, son los siguientes:

Baja California

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacan

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Morelos

Puebla

Oaxaca

Chiapas

¿En dónde hará calor este jueves 19 de marzo en México?

En cuanto al jueves, el frente frío núm. 41 se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar México. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste del país, se combinará con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe propiciando lluvias e inérvalos de chubascos en ambas regiones, además de la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Tabasco. A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para el jueves, habrá temperaturas máximas de 40 a 45 grados en los siguientes estados:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO