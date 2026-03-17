Protestas y créditos detenidos sacuden al ISSSTE Victoria

Los afectados explicaron que han acudido de manera constante a las oficinas, incluso desde municipios como Reynosa, Matamoros

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Entre protestas sindicales y retrasos en créditos personales, el ISSSTE en Ciudad Victoria enfrenta una creciente inconformidad tanto de trabajadores como de derechohabientes, quienes denuncian fallas en la operación y presuntas irregularidades administrativas.

Derechohabientes del instituto señalaron que desde hace más de dos semanas no han podido cobrar préstamos previamente autorizados, bajo el argumento de que “no ha llegado la lista desde México”, situación que ha generado incertidumbre y molestia.

Los afectados explicaron que han acudido de manera constante a las oficinas, incluso desde municipios como Reynosa, Matamoros y otras zonas de la frontera, lo que implica gastos adicionales sin obtener una respuesta concreta.

Además del retraso, los usuarios enfrentan constantes reprogramaciones de citas. Denuncian que, ante la falta de espacio, son enviados a reagendar, lo que prolonga aún más el proceso y complica el acceso a los recursos.

Algunos derechohabientes indicaron que el dinero es necesario para cubrir gastos urgentes, principalmente en temas de salud, por lo que el atraso representa una afectación directa a su bienestar.

En paralelo, trabajadores sindicalizados del propio ISSSTE colocaron mantas de protesta en el exterior de la clínica, donde denunciaron nepotismo y compadrazgo en la asignación de plazas.

Las pancartas exigen la destitución de Carlos Alberto Mendoza Banda, a quien señalan por presuntamente favorecer a personas externas, incluso vinculadas con el IMSS, en lugar de respetar al personal de base.

Hasta el momento, autoridades del ISSSTE no han emitido postura oficial, mientras crece el malestar entre usuarios y trabajadores en Ciudad Victoria.