Sergio Mayer no se presenta a comparecer ante órgano interno de Morena

El diputado federal mantiene suspendidos sus derechos en el Partido Morena, como medida cautelar

El diputado federal con licencia, Sergio Mayer Bretón, no compareció ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) en la sede nacional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la Ciudad de México; la diligencia estaba programada para las once de la mañana del martes 17 de marzo.

Estaba prevista como parte de un proceso interno abierto por el partido contra Mayer, tras su participación en el reality show La Casa de los Famosos de Telemundo.

La notificación del pasado 12 de marzo tenía como objetivo que el legislador morenista presentara su testimonio dentro de un proceso de oficio inciado en su contra por presuntas faltas a los estatutos y lineamientos écticos del partido, luego de solicitar separarse de la curul para integrarse al programa televisivo, situación que generó cuestionamientos sobre el posible daño a la imagen institucional de Morena y la legalidad de su ausencia parlamentaria.

Sin embargo, el legislador no acudió a la diligencia, a pesar de haber sido notificado desde el 12 de marzo, confirmó la CNHJ a medios de comunicación.

ESCENARIOS PARA SERGIO MAYER

Hasta el momento, Mayer Betrón mantiene suspendidos sus derechos en el Partido Morena, como medida cautelar; pero, mientras el proceso legal interno permanezca vigente, el legislador con livencia tiene prohibido participar en eventos masivos organizados por Morena y buscar cualquier tipo de postulación en los procesos internos de selección.

Por lo que la CNHJ deberá si la diligencia será diferida por una nueva fecha o dar por pedido el derecho a audiencia y que el órgano delibere directamente sobre la sanción o resolución.

Una vez definido el estatus de la diligencia, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena contará con 15 días hábiles para deliberar y emitir una resolución final sobre el caso, para así determinar la situación de Mayer en Morena.

MAYER, LA CASA DE LOS FAMOSO Y EL CONGRESO

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos 6 dejó una sorpresa para la audiencia. El actor y político Sergio Mayer abandonó el reality show apenas tres semanas después de su estreno, convirtiéndose en el tercer eliminado de la temporada.

El exintegrante del llamado Team Infierno en la versión mexicana del programa ingresó a esta edición como el habitante sorpresa, una decisión que generó expectativas entre seguidores y panelistas debido a su experiencia previa en realities de convivencia.

Tras su salida, el también diputado con licencia de Morena reconoció que su estilo de juego pudo influir en el resultado. “Me encanta jugar con fuego, pero el público decidió que me quemara”, comentó el actor durante su primera entrevista después de abandonar la competencia.

La presencia de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos 6 generó controversia incluso antes del estreno del programa. Para integrarse al reality, el político solicitó licencia temporal como diputado federal, lo que provocó críticas en el ámbito político.

El actor defendió su decisión en un video publicado en redes sociales, donde planteó que este tipo de programas incluso podrían servir como una forma de conocer mejor a figuras públicas.

“Este experimento debería ser utilizado para quienes buscamos ser votados como representación popular”, señaló Mayer en su mensaje.

Aun así, su participación provocó reacciones en distintos sectores. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena anunció la suspensión temporal de sus derechos partidistas, al considerar que su conducta debía analizarse conforme a los principios del partido.

El organismo partidista señaló en un comunicado que los militantes deben conducirse con “respeto y apego a los principios con los que se fundó Morena”.

REPROCHA SER EL ÚNICO SEÑALADO

El diputado Sergio Mayer, de Morena, criticó que, pese a que dentro del partido existen señalamientos contra otros militantes por presuntos delitos como lavado de dinero, peculado, nepotismo e incluso agresiones sexuales, la dirigencia se haya centrado sólo en su caso.

”Hay presuntas acusaciones en todos los rubros, contra diputados, senadores, Gobernadores y Presidentes Municipales, relacionadas con peculado, lavado de dinero, agresiones sexuales, nepotismo y muchas otras cosas”, afirmó.

En entrevista, Mayer reconoció que su decisión de solicitar licencia temporal a la Cámara de Diputados para participar en el reality show “La Casa de los Famosos” pudo no ser vista como ética por algunos ciudadanos, por lo que ofreció una disculpa.

No obstante, argumentó que lo hizo por motivos económicos. “Quizá para algunas personas no haya sido ético y les ofrezco una disculpa. Fueron dos semanas. En mis dos Legislaturas nunca había solicitado licencia para nada. Hay quienes lo hacen incluso con goce de sueldo. Es la primera vez que lo hago y lo reconozco: fue por un tema personal, meramente económico, porque no está fácil la situación que estoy viviendo en este momento”, expresó.

Aunque adelantó que asumirá las consecuencias de sus decisiones, el legislador dijo estar tranquilo porque, aseguró, actuó conforme a la ley e informó previamente de su licencia al coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, y a la presidenta del partido, Luisa MarÌa Alcalde, quien incluso, afirmó, le deseÛ suerte.

Explicó que su intención era reincorporarse a sus actividades legislativas el martes o miércoles de la semana pasada; sin embargo, decidió posponer su regreso tras enterarse de que no había acuerdos para aprobar la reforma electoral y del proceso interno iniciado en su contra.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA