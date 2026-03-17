Sismo de magnitud 6 sacude el oriente de Cuba

Cuba le llueve sobre mojado. Ahora se registra un temblor de magnitud seis, afortunadamente, no se reportan daños graves ni víctimas; autoridades mantienen monitoreo

POR. STAFF

Guantánamo, Cuba.— Un sismo de magnitud 6 se registró la madrugada de este martes 17 de marzo de 2026 en el oriente del país, provocando alarma entre la población sin que hasta el momento se reporten daños materiales de consideración ni personas lesionadas.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a unos 37 kilómetros al sureste del municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo, con una profundidad estimada de entre 15 y 20 kilómetros, de acuerdo con reportes de servicios sismológicos internacionales.

El temblor fue percibido en varias localidades del oriente cubano, especialmente en las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, donde habitantes señalaron que la vibración se sintió durante varios segundos.

Tras el evento principal, se registraron réplicas, entre ellas una de magnitud cercana a 4.7, lo que forma parte del comportamiento habitual de este tipo de fenómenos.

Especialistas indican que la región oriental de Cuba presenta mayor actividad sísmica debido a su cercanía con la Falla de Oriente, una zona de interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica.

Autoridades locales informaron que se mantiene vigilancia permanente sobre la situación y exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, así como a seguir las recomendaciones de protección civil.

Este sismo se suma a otros movimientos recientes registrados en la zona, lo que confirma la persistencia de actividad sísmica en la región, aunque en su mayoría sin consecuencias mayores.