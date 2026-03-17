Talento de la UAT gana un certamen de tecnología

El estudiante Christopher Jeremy Arriaga Rodríguez obtuvo el primer lugar en el Sexto Simposio Binacional de Educación realizado en Texas con un innovador radar para el sector agrícola.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirmó la calidad y el talento de sus estudiantes más allá de sus fronteras, tras la destacada participación del alumno Christopher Jeremy Arriaga Rodríguez en el Sexto Simposio Binacional de Educación (6th Binational Educational Symposium), celebrado en las instalaciones del South Texas College, en McAllen, Texas.

El joven, estudiante de la carrera de Ingeniero en Electrónica de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), se alzó con el triunfo en el prestigioso concurso de inventos del simposio.

Su proyecto ganador consiste en una tarjeta electrónica especializada para un radar de campos agrícolas, un desarrollo de vanguardia diseñado para optimizar la productividad en el sector agropecuario.

Este dispositivo, que funciona como el “cerebro” de un sistema de radar avanzado, no es un prototipo convencional; es el resultado de un riguroso proceso de investigación realizado dentro de la máxima casa de estudios del estado.

El desarrollo contó con la dirección de un distinguido cuerpo académico de profesores especialistas en el área de Antenas y Radiofrecuencia de la UAMRR.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas celebra con orgullo este triunfo histórico, extendiendo su felicitación a Christopher Jeremy y a sus docentes por poner en alto el nombre de la máxima casa de estudios del estado. Este éxito rotundo confirma la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado de proyectar el talento y la innovación de sus estudiantes hacia los escenarios académicos más competitivos de nivel nacional e internacional.