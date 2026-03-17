Te decimos cuándo será el próximo puente de 2026

Conoce cuál es el salario que deben recibir las personas que ofrezcan sus servicios durante un día de descanso obligatorio

Luego de haber disfrutado un fin de semana largo gracias a la conmemoración del aniversario del natalicio de Benito Juárez, los trabajadores mexicanos ya comenzaron a cuestionarse para qué fecha está programado el próximo día de descanso obligatorio del 2026, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que se indica en la Ley Federal del Trabajo (LFT) al respecto.

Según lo que se indica en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el cuarto puente oficial del 2026 ocurrirá el viernes 1 de mayo, pues en dicha fecha se conmemora Día del Trabajo lo que significa que los trabajadores mexicanos podrán disfrutar de dos o hasta tres días de descanso, según sea el caso, por los descansos del fin de semana.

Es importante señalar que, los días de descanso obligatorios en México que se estipulan en la Ley Federal del Trabajo son aplicables para todas aquellas personas que formen parte de un contrato de trabajo con un patrón, pueden ser obreros, jornaleros, empleados y artesanos, entre otros.

¿Cuánto dinero cobrarán los trabajadores que laboren el viernes 1 de mayo de 2026?

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que en caso de que el empleador requiera que su personal trabaje en un día feriado, en este caso el viernes 1 de mayo, deberá llegarse a un acuerdo entre ambas partes con antelación para determinar las condiciones en las que los y las trabajadoras deberán prestar sus servicios durante el día de descanso obligatorio.

Asimismo, en el referido artículo de la Ley Federal del Trabajo se establece que quienes deban presentarse a laboral en un día feriado tienen derecho a recibir, de manera independiente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, al final de la jornada cobrarán un salario triple.

En caso de que el día de descanso obligatorio sea domingo, la persona empleadora también está obligada a cubrirle a la persona trabajadora el pago de prima dominical, la cual, debe ser por lo menos del 25 por ciento del salario diario, sin embargo, en el caso del viernes 1 de mayo este criterio no es aplicable.

Por otra parte, también se recuerda que las personas trabajadoras con más de un año de servicios tienen derecho a disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas, el cual, en ningún caso podrá ser inferior a doce días laborables.

¿Cuántos días feriados oficiales más habrá en el resto del 2026?

En adición al próximo viernes 1 de mayo, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo señala como días de descanso obligatorio para el 2026 las siguientes fechas:

El 1o. de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El 25 de diciembre

Es importante mencionar que las autoridades federales y locales electorales pueden adicionar días de descanso obligatorio en caso de que sea necesario realizar elecciones ordinarias y se organice una jornada electoral.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO