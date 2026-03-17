Ventarrón causa caos… y daños

Los fuertes vientos provocados por la entrada del frente frío provocó afectaciones en estructuras, postes, apagones y la caída de varios árboles

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las fuertes ráfagas de viento registradas este lunes en distintas regiones de Tamaulipas provocaron la caída de árboles, anuncios espectaculares y postes, además de afectaciones al cableado eléctrico, lo que derivó también en fallas en el funcionamiento de semáforos en diversas zonas urbanas.

De acuerdo con reportes de autoridades de Protección Civil y corporaciones de seguridad, se mantienen recorridos de monitoreo y atención a reportes ciudadanos para retirar objetos que representan riesgo y evaluar daños en diferentes municipios del estado.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni en situación de peligro.

En Ciudad Victoria, uno de los incidentes más visibles ocurrió en la entrada del área deportiva frente a la colonia Primavera, donde un espectacular fue derribado por el viento y terminó a un costado de una frutería.

Además, se registró la caída de ramas y otras estructuras menores en distintos sectores de la ciudad.

Las fallas en el suministro de energía eléctrica también provocaron que varios semáforos quedaran temporalmente fuera de servicio.

Entre los cruceros afectados se encuentran el 8 González; 9 con bulevar Luis Echeverría; 8 con bulevar Tamaulipas y Enrique Cárdenas; calle Coahuila; avenida Familia Rotario con Felipe Ángeles; 21 con Berriozábal, y el Eje Vial con Berriozábal.

En Matamoros, las ráfagas derribaron cables y un poste que terminó obstruyendo la circulación en el cruce de la calle Emiliano Zapata y la avenida Del Niño, por lo que personal de emergencia acudió al lugar para liberar la vialidad y evitar riesgos a los automovilistas.

Mientras tanto, en Tampico se reportó la caída de una gran cruz en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la colonia Petrolera, luego de que la estructura no resistiera la fuerza del viento. Elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron labores para retirar los restos y asegurar la zona.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar circular o permanecer cerca de árboles, postes o estructuras que puedan colapsar y reportar cualquier situación de emergencia al número 911, mientras continúan los trabajos de supervisión y restablecimiento de servicios.