VIDEO: Estampida provoca caos durante concierto de Banda MS en Ensenada

El Ayuntamiento de Ensenada precisó que durante el concierto de Banda MS se tuvo a disposición los servicios médicos en todo momento para atender alguna emergencia

Durante este fin de semana, concierto de la Banda MS se convirtió en un caos en el cierre del Carnaval de Ensenada 2026.

Luego de una estampida humana ante el intento de ingresar al concierto gratuito de Banda MS en Ensenada; donde afortunadamente no hubo heridos.

Estampida causa caos en concierto de Banda MS en Ensenada

El Carnaval de Ensenada 2026 prometía tener un gran cierre con Banda MS en la zona de Playa Hermosa en Baja California; sin embargo, el caos se hizo presente con una estampida humana de fans que intentaba ingresar al concierto gratis.

Esto luego de que organizadores cerraran el acceso alrededor de las 11:00 de la noche ante el aforo lleno con una capacidad de 120 mil asistentes, sin embargo, sin importar el peligro, fans derribaron las vallas en los filtros de acceso con el objetivo de acceder al concierto.

Por lo que en videos se puede observar como entre empujones la estampida humana logra vencer vallas y hacerles frente a cuerpos de seguridad en la zona para entrar al concierto de Banda MS en Ensenada.

Según cifras, el concierto de Banda MS alcanzó un récord de asistencia con un total de casi 250 mil fans.

¡Fans de Banda MS provocan ESTAMPIDA para verlos en vivo! Esto ocurrió en el cierre del Carnaval de Ensenada 2026 #SaleElSolTV 🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/4QdJCDZllI — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) March 17, 2026

Saldo blanco tras estampida por concierto de Banda MS en Ensenada

Pese al caos que se vivió en la estampida por el concierto de Banda MS en Ensenada, autoridades informaron saldo blanco, desmintiendo los rumores de lesionados y muertos en el lugar.

Asimismo, el Ayuntamiento de Ensenada precisó que durante el concierto de Banda MS se tuvo a disposición los servicios médicos en todo momento para atender alguna emergencia.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS