VIDEO: Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Ring Royale

Señaló de mal gusto que hayan participado Julio, Jorge y ‘La Barbie’ Juárez, quienes son figuras reconocidas internacionalmente en el mundo del boxeo

El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante destrozó el espectáculo Ring Royale, llevado a cabo el pasado 15 de marzo en la Arena Monterrey. El conductor fue contundente al señalar que el show fue una vergüenza para el box profesional y aunque felicitó a Poncho de Nigris, criticó a cada una de las celebridades que participaron, principalmente a los boxeadores Julio César Chávez, Jorge ‘El Travieso’ Arce y a la conductora Montserrat Oliver.

Infante no tuvo temor en señalar que la participación de Julio, Jorge y ‘La Barbie’ Juárez, quienes son figuras reconocidas internacionalmente en el mundo del boxeo, se presten a participar en este tipo de eventos. Cabe destacar que ambos pugilistas no se subieron al ring para boxear, sin embargo, sí tuvieron breves intervenciones como comentaristas.

Pero no solo se fue contra ellos, también señaló al Consejo Mundial de Box por hacer presencia en el espectáculo. Indicó que ver a celebridades sin condición enfrentarse sobre el cuadrilátero fue de vergüenza, especialmente porque según él, algunos de los participantes, como Carlos Trejo y Abelito no tenían la preparación física para estar ahí.

“Qué vergüenza para el boxeo, que verdadera vergüenza que esté el Consejo Mundial de Box ahí y Julio César, El Travieso, La Barbie con estas payasadas”, externó este día en el programa matutino Sale el Sol.

Gustavo Adolfo Infante destroza la conducción de Montserrat Oliver en Ring Royale

Pero no solo señaló a los contrincantes, Gustavo Adolfo Infante también se fue contra la presentadora oficial del evento Montserrat Oliver, quien dijo ofreció una conducción “durmiéndose» y de «flojera”. Sobre este tema, las redes sociales también se han volcado contra la modelo, sin embargo ella ya se defendió y explicó que pasó.

A través de su perfil de Instagram, la conductora expresó que hubo fallas técnicas como el audio que la hicieron desconectarse varias veces de las indicaciones, asimismo hubo contratiempos que no esperaba y tuvo que resolver, aseguró que detrás del evento hay cosas que pasan que el público no ve pero tiene que hacerse cargo.

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Manda felicitaciones a Poncho de Nigris

Pese a los señalamientos y criticas del periodista y conductor, felicitó a Poncho de Nigris, afirmó que fue un buen proyecto para el entretenimiento, porque además consideraba que fue un espectáculo que le dejó mucho dinero, sin embargo, destacó que el boxeador Saul, el ‘Canelo’ Álvarez tiene razón en señalar que este tipo de espectáculos dan pena.

Finalmente agregó que la pelea de Carlos Trejo y Adame estuvo llena de faltas y aún así siguió, mientras que en la pelea de Abelito y Bull Terrie dijo que había una diferencia de peso abismal. Agregó que la única pelea que vio verdadera fue la de Aldo de Nigirs y Nicola Porcella.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO