VIDEO: Robot sufre falla y se pone a bailar y romper platos en un restaurante

El momento quedó capturado por los comensales y ahora le da la vuelta a todo el mundo a través de las redes sociales que se asombran con lo que sucedió con la máquina

El uso de la tecnología en la vida cotidiana sigue creciendo a pasos acelerados. Desde aplicaciones impulsadas por Inteligencia Artificial hasta restaurantes donde los clientes son atendidos por robots, lo que hace unos años parecía sacado de una película hoy es parte de la realidad.

Sin embargo, esta integración no está exenta de fallas, y un reciente video viral ha encendido el debate sobre los límites y riesgos de depender de máquinas en entornos diseñados para la interacción humana y el control que se debería de presentar y estar al pendiente.

El incidente ocurrió en una sucursal de la cadena de restaurantes Haidilao, ubicada en San José, California, donde un robot humanoide que formaba parte del entretenimiento para los clientes protagonizó un momento inesperado. La máquina, diseñada para realizar rutinas de baile y amenizar la experiencia, sufrió una falla durante su presentación y comenzó a moverse sin control.

https://heraldodemexico.com.mx/u/fotografias/m/2026/3/17/f768x1-1259760_1259887_5050.jpg

¿Qué pasó con el robot en el restaurante chino?

De acuerdo con las imágenes captadas por los propios comensales, el robot avanzó de forma errática, quebró vajilla e incluso estuvo a punto de tirar una mesa. La situación generó momentos de tensión entre los presentes, quienes, entre sorpresa y nerviosismo, optaron por grabar lo ocurrido. Tres empleados del restaurante tuvieron que intervenir y sujetar físicamente al robot durante más de un minuto hasta lograr detenerlo por completo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Straits Times (@straits_times)

El video no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con una mezcla de humor y preocupación. Algunos comentarios ironizaban sobre el “cansancio laboral” del robot, mientras que otros señalaron los posibles riesgos de incorporar este tipo de tecnología en espacios públicos. Para muchos, el incidente evidencia que los fallos son una posibilidad y que deben considerarse seriamente.

Este suceso también ha reavivado la discusión sobre el papel de la tecnología en actividades tradicionalmente humanas. Aunque los robots pueden aportar eficiencia y un elemento innovador, situaciones como esta ponen en duda su efectividad en contextos donde la seguridad y la experiencia del cliente son prioridad.

La preocupación en redes sociales

En los comentarios, varios usuarios coincidieron en que, aunque estos dispositivos suelen ser inofensivos, su presencia creciente genera inquietud. “Es divertido hasta que deja de serlo”, escribió uno de ellos, reflejando un sentimiento compartido por muchos. Otros insistieron en que la hospitalidad, más allá de la automatización, sigue requiriendo un toque humano difícil de reemplazar, por mencionar algunas de las preocupaciones de las personas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO