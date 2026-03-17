VIDEO: Tornado deja dos muertos y varios heridos en Mayurbhanj, India

El devastador fenómeno meteorológico arrasó con más de 100 viviendas dejando un saldo de dos muertos y decenas de heridos en una madrugada que parecía no tener fin

Los habitantes del distrito de Mayurbhanj vivieron lo que muchos describieron como «el fin del mundo». Un tornado con vientos sostenidos de 170 km/h azotó la región durante la madrugada, transformando un paisaje tranquilo en un escenario de pesadilla en cuestión de minutos.

El fenómeno, de una fuerza extraordinaria, sorprendió a los residentes mientras dormían. El «embudo» de viento no solo arrancó techos y tumbó árboles centenarios, sino que convirtió cualquier objeto suelto en un proyectil mortal. El saldo de la tragedia es devastador: dos personas perdieron la vida, más de 20 resultaron heridas y al menos 100 viviendas quedaron reducidas a escombros.

En el video captado por testigos, se puede observar la magnitud de la tormenta. Los escombros vuelan por los aires mientras el ruido del viento es ensordecedor. «Jamás vivimos algo así», aseguraron lugareños que, entre escombros, intentan rescatar lo poco que les queda. El miedo que se siente en la zona es inédito; para una población que no está acostumbrada a tornados de esta intensidad, la experiencia ha sido traumática.

Un tornado con vientos de 170 km/h arrasó Mayurbhanj, dejando casas destruidas, heridos y un miedo que nunca antes se había sentido. Los lugareños aseguran: “Jamás vivimos algo así”.

El embudo de viento arrancó techos, tumbó árboles y convirtió la madrugada en un escenario… pic.twitter.com/caKseistXt — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 17, 2026

Impacto en la comunidad

Expertos señalan que este tipo de fenómenos extraordinarios son una señal de alerta sobre la vulnerabilidad de la región ante el cambio climático. La intensidad de los vientos y la frecuencia con la que están ocurriendo estos desastres naturales en zonas donde antes no eran comunes, preocupa a la comunidad internacional.

El devastador tornado dejó más de 100 hogares con daños estructurales graves o totales, varios caminos se encuentran bloqueados por la caída de árboles y postes de luz derribados.

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Los hospitales locales se encuentran trabajando a su máxima capacidad para atender a los heridos.

De acuerdo con las autoridades la reconstrucción en Mayurbhanj será larga y difícil. Mientras tanto, el mundo observa con asombro las imágenes de una naturaleza que parece reclamar su espacio con una furia pocas veces vista.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO