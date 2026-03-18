Abordará Gobernador con presidenta Claudia Sheinbaum obras prioritarias y necesidades del Estado

Entre los temas que serán expuestos destacan obras hidráulicas, incluyendo la tecnificación de distritos de riego y el acueducto de Ciudad Victoria, así como proyectos de movilidad

José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Comparten avances y proyectos estratégicos con la presidenta en Tamaulipas, como parte de la visita oficial en la que se abordarán obras prioritarias y necesidades del estado.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que el encuentro permitirá informar directamente sobre el desarrollo de programas y acciones en coordinación con el Gobierno Federal.

“Pues seguimos trabajando, le vamos a mostrar este parte de los trabajos que hemos venido haciendo con ella y consolidando las indicaciones que se tienen por parte del Gobierno Federal en programas de bienestar, en proyectos o sustentables y de infraestructura que se están haciendo”.

Entre los temas que serán expuestos destacan obras hidráulicas, incluyendo la tecnificación de distritos de riego y el acueducto de Ciudad Victoria, así como proyectos de movilidad.

“Cuando tenemos estas honrosas visitas, pues en la oportunidad de poder platicar brevemente y decirle cómo van los avances, por ejemplo, en las grandes obras hidráulicas que nos está apoyando para la tecnificación de los distritos de riego, el acueducto de Ciudad Victoria, los apoyos para la movilidad de los ejes carreteros”.

También se contempla informar sobre proyectos energéticos en aguas profundas del Golfo de México, frente a costas de Tamaulipas.

“Se contemplan plataformas e instalaciones que realizarán nuevas perforaciones en aguas ultraprofundas del Golfo de México, frente a las costas de Tamaulipas, para mejorar la extracción de petróleo”.

Dentro de estos desarrollos, sobresale el Campo Trion como una de las inversiones más relevantes en materia energética en la entidad.

“Esta plataforma del Campo Trion es un desarrollo controlador que equivale a más de 10 mil 400 millones de dólares, así es que es una inversión yo creo la más grande en energía que ha existido en nuestra entidad”.

El mandatario estatal añadió que el diálogo permitirá también atender posibles recomendaciones federales y fortalecer la planeación de proyectos.

“Pues en la oportunidad de poder platicar brevemente y decirle cómo van los avances… y también estar atentos que en algún momento sí haya una sugerencia por su parte”.