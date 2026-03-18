Cae “Lobo Menor”, objetivo internacional buscado por Interpol: Harfuch

Harfuch informó sobre la detención a través de su cuenta de X

A través de su cuenta de X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención del «Lobo Menor», líder del grupo criminal «Los Lobos», con presencia en Ecuador.

Derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional, elementos de la Secretaría de Marina, la SSPC, la SSC de la cDMX y el INAMI detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, líder del grupo delictivo “Los Lobos” con presencia en Ecuador. Cuenta con ficha roja de Interpol y está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.

Agregó el agradecimiento a la policía de Colombia «por su colaboración para ubicar a este objetivo prioritario, identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un ex candidato presidencial en Ecuador. Esta acción refleja el compromiso de nuestras naciones para combatir al crimen organizado transnacional».

Derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico @SSC_CDMX e @INAMI_mx detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, líder del grupo delictivo “Los Lobos” con presencia en… pic.twitter.com/Vm4y9wbfZg — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 18, 2026

De acuerdo a los primeros reportes, se realizó la detención de un hombre que se identificó como ciudadano colombiano bajo el nombre de Juan Carlos Montero Mestre, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

Derivado de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, se tuvo conocimiento de la llegada a México de un individuo vinculado con un grupo delictivo transnacional, por lo que se estableció un seguimiento en tiempo real.

Con información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia, se obtuvieron elementos que permitieron ubicarlo en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Se desplegó un operativo coordinado con la Unidad de Operaciones Especiales de Semar y equipos de SSPC e INM, lo que permitió su detención sin uso de violencia.

Con información de HERALDO DE MÉXICO