Cerca de 70 alumnos de primaria y secundaria representan a Tampico en los Juegos Deportivos Estatales Escolares de Educación Básica

La directora de Educación del Ayuntamiento porteño, María Alejandra Sánchez Sánchez, informó que la administración municipal facilitó el transporte para la delegación

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM,. Con entusiasmo y respaldo institucional, cerca de 70 estudiantes de nivel básico partieron este miércoles hacia Ciudad Victoria para representar a Tampico en los Juegos Deportivos Estatales Escolares de Educación Básica.

La directora de Educación del Ayuntamiento porteño, María Alejandra Sánchez Sánchez, informó que la administración municipal facilitó el transporte para la delegación, mientras que el Gobierno de Tamaulipas cubrirá: hospedaje, alimentación y traslados internos durante la competencia.

“Cerca de 65 participantes a Ciudad Victoria para participar en los Juegos Estatales Escolares convocados por la Secretaría de Educación. En primaria llevamos 14 escuelas públicas y de dos privadas, eso quiere decir que nuestras escuelas públicas están haciendo su trabajo bien… La mayoría son alumnos de quinto y sexto grado y en secundaria van cerca de 24 participantes… en secundaria va un niño de la secundaria 5, pero llevamos alumnos del Instituto Cultural Tampico”

Entre los planteles educativos participantes, se encuentran instituciones públicas como Amado L. Arechandieta, Vicente Guerrero, Fernando San Pedro y General Lázaro Cárdenas, entre otras.

Por su parte, la directora de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, Nancy María Ruiz Hernández, expresó el orgullo que representa para su comunidad la participación de cinco estudiantes en disciplinas como atletismo, relevos y lanzamiento de bala.

“Un orgullo realmente que nuestros niños representen a la institución, principalmente para ellos su desarrollo deportivo más que nada, y para el maestro, su asesor, un orgullo para la comunidad Colosio. Su atención está centrada en lo deportivo, académico, ocupan mucho de su espacio libre en el entrenamiento”

Las y los alumnos fueron despedidos por sus familias en el exterior del palacio municipal frente a la Plaza de Armas, en un ambiente de emoción y expectativa.

Autoridades municipales indicaron que el impulso al deporte forma parte de la estrategia para canalizar la energía de niñas, niños y jóvenes en actividades que fortalezcan su desarrollo integral y disciplina.