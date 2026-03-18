Claudia Sheinbaum llama a la CNTE a mantener protestas pacíficas

La Presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a las y los docentes a evitar confrontaciones y privilegiar el diálogo, en medio de movilizaciones del magisterio disidente en distintas regiones del país

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que las manifestaciones que realizan en distintos puntos del país se desarrollen de manera pacífica.

Durante su posicionamiento, la titular del Ejecutivo federal subrayó la importancia de evitar actos de violencia y afectaciones a terceros, al tiempo que reiteró la disposición de su gobierno para mantener abiertos los canales de diálogo con el magisterio disidente.

El exhorto se da en el contexto de diversas movilizaciones encabezadas por la CNTE, organización que ha mantenido una postura crítica frente a políticas educativas y laborales, y que en los últimos días ha intensificado sus acciones en demanda de atención a sus planteamientos.

Sheinbaum enfatizó que su administración respeta el derecho a la libre manifestación, pero insistió en que estas expresiones deben realizarse dentro de un marco de respeto y civilidad, privilegiando las vías institucionales para la atención de sus demandas.