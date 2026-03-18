Comparecencias del gabinete estatal en Tamaulipas se realizarán tras Semana Santa

Se llevarán a cabo las comparecencias de los titulares del gabinete estatal ante el Congreso del Estado en la glosa del cuarto informe de gobierno.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Será hasta después de las vacaciones de Semana Santa, cuando se llevarán a cabo las comparecencias de los titulares del gabinete estatal ante el Congreso del Estado en la glosa del cuarto informe de gobierno.

El presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, confirmó que con motivo de los cambios recientes en esta ocasión, los titulares de Salud y Seduma no serán llamados.

Señaló que tras recibir del Secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, el pasado 13 de marzo el informe del cuarto año de actividades de Américo Villarreal Anaya, se estará preparando el calendario de comparecencias.

“La idea es que se pueda hacer después de Semana Santa, una vez que regresemos al Congreso, se inicien las comparecencias”, comentó el legislador, señalando que aún no se acuerda quiénes lo harán ante el Pleno y quiénes en Comisiones.

“Seguramente para la siguiente sesión de la siguiente semana, tiene que estar listo y aprobado por el pleno, así que en unos días tendremos la agenda final”, misma que será votada por las y los legisladores.

El coordinador de los diputados de Morena, señaló que si bien se tiene la disposición del Ejecutivo, la posibilidad de que todos los titulares de las dependencias, acudan a profundizar en la información del informe, en esta ocasión los nuevos secretarios no acudirán.

“El Gobernador ha dejado muy en claro que como todos los años, que vengan todos los secretarios; en los años pasados cuando hubo cambios en su gabinete, esos cambios no vinieron a comparecer, ahora puede que suceda la misma situación”.