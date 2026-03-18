Dejó norte explosivo destrozos en Miramar

Rachas intensas derribaron palapas, arrastran mobiliario y dañan estructuras en la zona turística

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Palapas derribadas, estructuras colapsadas y mobiliario desplazado dejó el fuerte norte en playa Miramar, afectando severamente la zona turística.

En el litoral de Miramar, en Ciudad Madero, se observaron daños visibles en múltiples palapas, varias destruidas o parcialmente colapsadas.

Las intensas rachas de viento durante el pasado lunes, levantaron estructuras completas y arrastraron mobiliario hacia la orilla.

Sillas y mesas fueron arrastradas por el oleaje, quedando dispersas, mientras otras terminaron parcialmente enterradas por la arena.

Algunas palapas fueron arrancadas desde su base, mientras otras quedaron inclinadas con daños que representan riesgo para visitantes.

Prestadores de servicios iniciaron labores de evaluación y limpieza, retirando escombros y reorganizando mobiliario en la zona afectada.

El techo de un negocio que se localiza en el acceso colapso y quedó destruido tras el Nortazo.

Las afectaciones se atribuyen a fuertes rachas del norte y elevado oleaje en el sur de Tamaulipas.