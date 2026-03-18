Designan titular interina en el Distrito 8 del INE en Tampico

La Junta Distrital 08 tiene jurisdicción en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, por lo que estos cambios impactan directamente en la operación electoral en la zona sur de Tamaulipas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La Junta Distrital 8 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tampico designó a Gloria del Ángel del Ángel como titular ejecutiva interina, tras la vacante generada por la salida de María de la Luz Espinoza Hernández el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con un comunicado oficial, la toma de protesta se realizó durante la sesión extraordinaria número 3 del órgano electoral.

En el mismo acto, también se formalizaron otros ajustes en la estructura interna.

Mariana Guadalupe Domínguez Pérez asumió como encargada de despacho de la vocalía secretarial, mientras que Librado Hernández González quedó al frente de la vocalía de capacitación electoral y educación cívica, ambos de manera interina.

Estos movimientos responden a la rotación funcional autorizada por necesidades del servicio, tras la salida de Espinoza Hernández, quien además se desempeñaba como presidenta del consejo distrital electoral.

La Junta Distrital 08 tiene jurisdicción en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, por lo que estos cambios impactan directamente en la operación electoral en la zona sur de Tamaulipas.

También se dio a conocer que Sergio Bernal Rojas asumió el cargo de Vocal Ejecutivo del INE en Tamaulipas, en sustitución de Sergio Iván Ruiz Castellot.