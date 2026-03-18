Excedentes petroleros del pasado financiaron privilegios y corrupción, sostiene la presidenta

Claudia Sheinbaum señaló que durante años Pemex representó corrupción y privilegios para unos cuantos y en vez de sanear las malas prácticas, a partir de 1988 el objetivo fue su privatización y la entrega del petróleo a privados y extranjeros

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

El combate a la corrupción que debilitó a Petróleos Mexicanos por años permitió el rescate de la empresa pública, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera en Pueblo Viejo, Veracruz.

Dijo que durante años Pemex representó corrupción y privilegios para unos cuantos y en vez de sanear las malas prácticas, a partir de 1988 el objetivo fue su privatización y la entrega del petróleo a privados y extranjeros

Aseguró que en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se llegó a sobre explotar los campos petroleros para entregar la riqueza al extranjero y se abandonó el procesamiento del petróleo y del gas natural.

En el 2004 se llegó a producir más de tres millones de petróleo al día, aunque a costa de una explotación irracional.

En su discurso explicó que los excedentes petroleros entre el 2004 y 2006 llegaron a los 10 mil millones de dólares por año, en el 2007, Calderón recibió 12 mil millones de dólares y en el 2008, cerca de 16 mil 500 millones de dólares de excedentes petroleros y que su destino fue el apoyo a los grandes corporativos, privilegios de los altos funcionarios y corrupción, “todo ello hubiera alcanzado para construir a lo equivalente a más de o cuatro refinerías del tamaño de Dos Bocas, de ese tamaño fue el saqueo de los excedentes petroleros”.

Enfatizó que el golpe más fuerte fue la reforma energética del 2013, entrega total, mayor abandono y mayor endeudamiento,

“Durante el período neoliberal se debilitó deliberadamente a las empresas públicas, no pudieron más por los trabajadores petroleros.Entre Calderón y Peña Nieto la deuda alcanzó los 100 mil millones de dólares, mientras se producía menos y se abandonaban las refinerías”, subrayó Claudia Sheinbaum.