Hoy es el clásico tamaulipeco

Correcaminos buscará seguir con la buena racha este día ante la Jaiba

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El futbol tamaulipeco vivirá este miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas en el Estadio Tamaulipas una nueva edición del Clásico Tamaulipeco, luego de que el encuentro fuera reprogramado tras su suspensión.

Correcaminos de la UAT y la Jaiba Brava del Tampico-Madero se enfrentarán en el duelo número 43 de esta rivalidad, considerada una de las más representativas del futbol de ascenso en México, por el entorno que genera tanto en la capital del estado como en la zona sur.

En el aspecto deportivo, ambos equipos llegan en la parte baja de la tabla de la Liga de Expansión MX. El conjunto universitario se ubica en la posición 13, mientras que Tampico-Madero ocupa el lugar 14, por lo que el partido representa una oportunidad directa para mejorar su posición.

Correcaminos buscará cortar la racha de resultados irregulares y retomar el camino en la competencia, con el objetivo de mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. Por su parte, la escuadra celeste intentará aprovechar la condición de local y su experiencia en este tipo de compromisos, además de llegar como vigente campeón de la Liga de Expansión MX.

En el antecedente más reciente entre ambos equipos, Tampico-Madero se impuso 2-1 a Correcaminos, resultado que marcó el último enfrentamiento oficial entre estas escuadras.

En cuanto al historial, Correcaminos mantiene ventaja en los enfrentamientos directos. De los 42 partidos disputados, el equipo universitario suma 18 victorias, por 13 empates y 11 triunfos de la Jaiba Brava.

El encuentro de este miércoles no solo tendrá implicaciones en la tabla general, sino que también representa un nuevo capítulo en una rivalidad que históricamente ha destacado por su intensidad dentro y fuera de la cancha.