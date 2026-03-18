Incendio en terreno baldío daña instalaciones del Bar Shiva

Tras media hora de labores, los bomberos lograron controlar el fuego; sin embargo, diversos objetos y herramientas resultaron quemados, además de parte de la estructura

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

Ciudad Victoria, Tamps.-Un incendio registrado en un terreno baldío provocó que parte de las instalaciones del restaurante-bar Shiva se incendiara, causando daños de consideración.

El siniestro fue reportado el martes alrededor de las 15:00 horas en el libramiento Emilio Portes Gil, en su intersección con la calle Matamoros.

Dos motobombas, una de la Policía Estatal y otra municipal, se trasladaron al lugar para sofocar las llamas, que se encontraban en la parte baja y en las terrazas traseras del negocio.

Tras media hora de labores, los bomberos lograron controlar el fuego; sin embargo, diversos objetos y herramientas resultaron quemados, además de parte de la estructura.

Se sospecha que el fuego inició en un predio contiguo al restaurante y que las llamas alcanzaron la estructura, propagándose hacia otros puntos.