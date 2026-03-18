Interesantes conferencias se llevarán a cabo durante el Cuarto Foro Estatal del Agua Tamaulipas 2026 en Tampico

En este encuentro, organizado bajo el lema “Agua, motor del desarrollo en Tamaulipas”, se desarrollará un programa de conferencias y paneles orientados al análisis, la innovación y las soluciones en materia hídrica

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La ciudad de Tampico será sede del Cuarto Foro Estatal del Agua Tamaulipas 2026, los días 19 y 20 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo.

En este encuentro, organizado bajo el lema “Agua, motor del desarrollo en Tamaulipas”, se desarrollará un programa de conferencias y paneles orientados al análisis, la innovación y las soluciones en materia hídrica.

Durante el primer día, destacan ponencias como Proyecto Génesis: El Futuro del Agua en Tamaulipas, así como Construir una economía circular con soluciones concretas, enfocada en modelos sostenibles para el aprovechamiento del recurso. También se abordarán temas como Irrigación Regenerativa, Mitos y Realidades del Sector Agua Potable y ISO 1001:2015, relacionados con eficiencia, gestión y normatividad en el sector.

Para el segundo día, el programa contempla la conferencia Reúso de Aguas Residuales, además del panel Mujeres en Acción por el Agua, espacio de diálogo que reunirá distintas perspectivas desde los ámbitos empresarial, educativo, social y de salud.

El titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, señaló que este foro busca fortalecer el intercambio de experiencias y propuestas ante los retos actuales del agua en la entidad.

Adicionalmente, el evento incluirá una exposición con la participación de alrededor de 50 proveedores, quienes presentarán tecnologías y soluciones innovadoras para el sector hídrico.

Como parte de las actividades, también se llevará a cabo la Carrera Atlética “Día Mundial del Agua” en el Parque Metropolitano de la Laguna del Carpintero, con distancias de 10, 5 y 2.5 kilómetros, abierta al público en general.