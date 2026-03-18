José Torres Alexanderson será el encargado de la Comunicación en la UAT

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) anunciará a José Torres Alexanderson como encargado de despacho en el área de Comunicación.
El nuevo responsable cuenta con experiencia en el ámbito político y administrativo. Formó parte del equipo de campaña del gobernador Américo Villarreal Anaya, donde participó en tareas relacionadas con estrategia digital.
Posteriormente, se desempeñó como director de Análisis en la Secretaría de Bienestar estatal, dentro del equipo de la hoy alcaldesa de San Fernando, Verónica Aguirre, desarrollando funciones vinculadas al análisis de datos y planeación estratégica.
Su perfil profesional incluye conocimientos en desarrollo web, redes sociales, programación, inteligencia artificial y marketing digital, herramientas clave para la comunicación institucional en entornos digitales.