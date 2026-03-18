Llega hoy a la zona Claudia Sheinbaum

La Presidenta realizará una visita oficial a la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz para encabezar el acto conmemorativo del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera

Por Mario Prieto

Expreso La Razón

TAMPICO, TAM.- Este miércoles 18 de marzo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una visita oficial a la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz para encabezar el acto conmemorativo del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, una fecha emblemática para la historia energética del país y que este año se celebra con la presentación de una nueva plataforma petrolera construida por Petróleos Mexicanos (Pemex).

El anuncio fue confirmado por fuentes oficiales y en publicaciones de redes sociales de cuentas institucionales del Gobierno de Veracruz y de la propia mandataria, donde se detalla que la agenda del 18 de marzo incluirá un recorrido por las instalaciones de la plataforma petrolera que ya está lista para iniciar operaciones.

La visita forma parte de las actividades conmemorativas de la Expropiación Petrolera de 1938 —el decreto histórico mediante el cual el Estado mexicano asumió el control de la industria petrolera— y refleja la prioridad que el gobierno federal ha dado en este sexenio al impulso y fortalecimiento del sector energético.

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que este acto será encabezado en el marco de la conmemoración nacional de dicha fecha y que la plataforma a presentar fue desarrollada por Pemex, por lo que se espera que en el evento participen también autoridades federales, estatales y representantes del sector energético.